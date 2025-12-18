林口菜園78歲老翁遭砍殺！嫌犯逃逸4小時新莊落網
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導
新北市林口區今（18）日發生一起因菜園糾紛引發的命案。一名78歲陳姓老翁在文化二路一段一處菜園工作時，疑與隔壁菜園的59歲葉姓男子發生爭執，遭對方持刀攻擊，身中多刀，送醫後不治身亡，警方隨後循線逮捕逃逸嫌犯，將依法究辦。
警方調查，案發於上午7時許，陳翁前往菜園種菜時，疑因作物栽種或菜園作物死亡問題與葉男發生口角，過程中葉男情緒失控，持刀朝陳翁揮砍，造成左胸、左側身及左手臂多處刀傷。陳翁倒地後由民眾通報送醫，於上午9時25分宣告不治。
警方指出，葉男疑因不滿自家作物不明原因死亡，懷疑與陳翁有關而引發衝突。犯案後，葉男騎機車往新莊方向逃逸，警方調閱監視器展開追緝，於上午11時許在新莊一處工地將其逮捕到案。全案將依殺人罪移送新北地檢署偵辦，並建請法院羈押。
