林口萬聖節親子狂歡！蔡淑君與3300萌娃變裝遊行討糖

（記者陳志仁／新北報導）不給糖就搗蛋！新北市林口區今（1）日起熱鬧變身「群魔亂舞」的萬聖節嘉年華，由新北市議員蔡淑君主辦的「跟淑君阿姨搗蛋一整天遊行」親子活動登場，吸引超過3,300名大小朋友報名參加；蔡淑君也Cosplay成最夯《獵魔女團》女主角一起同樂，讓參與者度過愉快的周末時光。

圖／新北市議員蔡淑君主辦的「跟淑君阿姨搗蛋一整天遊行」親子活動登場，吸引超過3,300名大小朋友報名參加。（新北市議員蔡淑君提供）

活動於下午12時30分在林口運動公園溜冰場報到起跑，眾多小朋友精心變裝，從動漫角色到經典女巫、吸血鬼，或可愛、搞怪造型應有盡有，與家人一同走上街道，在歡樂與熱鬧氛圍中展現創意；遊行隊伍綿延長達1.7公里，親子們沿街向商家與攤位討糖換禮，盛況空前，再度創下林口萬聖節活動新紀錄。

圖／新北市議員蔡淑君也Cosplay成最夯《獵魔女團》女主角一起同樂。（蔡淑君臉書）

「林口阿姨」蔡淑君特地Cosplay成近期最夯的《獵魔女團》女主角，與孩子們同樂，參與者不但可闖關、集點抽扭蛋，還能一起逛胖卡市集、欣賞精彩舞台動感表演；蔡淑君指出，這項活動已邁入第四年，累積極佳口碑，每年甫開放報名即秒殺，顯示林口居民對親子體驗型活動的高度期待與支持。

活動路線共串聯32個合作點，包含小北百貨、大尾豬腳、錢都火鍋、武藏野洋菓子等知名店家，還有林口區公所、警分局、學校家長會等共同參與，沿途發放糖果、蓋章闖關，完成任務還能兌換驚喜小禮物；每個攤位準備超過3,000份糖果，讓小朋友盡情裝滿「魔法袋」，臉上無不洋溢笑容。

遊行返回終點後，主舞台活動持續升溫，除了大合照與闖關區開放，「左右舞蹈表演坊」及「小芙尼家族唱跳秀」壓軸演出，更掀起全場最高潮，現場彷彿成為孩子們的夢幻樂園；蔡淑君強調，每年秋季舉辦萬聖節活動，是為了讓在地孩子們能在安全、歡樂的氛圍中，留下與家人的珍貴回憶。

蔡淑君也特別稱讚林口民眾的公德心，整場活動所到之處垃圾不落地，許多人自備環保袋與容器，展現優質市民風範，讓林口萬聖派對儼然成為當地最繽紛、歡樂且具環保意識的年度親子盛會。

