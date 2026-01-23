林口行動治理座談 持續推動交通促進宜居與產業發展





新北市長侯友宜今(23)日率市府團隊前往林口區公所行動治理座談，侯友宜表示，林口區近年人口增長迅速，已成為最宜居的城市指標。為因應地方需求今年特別增編 8,000 多萬元預算，投入林口的基礎建設與社會福利。特別要求公所團隊展現效率，提前啟動發包作業，務必讓建設如期到位。

侯友宜指出，從林口運動中心設置特色射擊場，到中央與地方合作推動的日照中心與社會住宅，市府正全力落實全齡照顧。此外，針對居民期盼的市民活動中心，市長也承諾會積極盤點空間、加速選址，滿足在地活動空間的需求。里鄰編組也將在今年7月進行調整，林口將新增4里，優化里長服務效能。

至於林口 Outlet 及康橋、美國學校等周邊區域的交通壅塞問題，市長於會中做出具體指示，要求市府團隊共同處理。首先要求城鄉局針對西林里特定路段進行開發檢討，透過都市規劃手段尋求減緩壅塞的空間；同時請教育局與校方溝通，從源頭確認招生規模與接送規劃；警察局則配合加強勸導與違規取締等執法管理。

座談會中里長關心林口常有濃霧，建議於全區設置 LED 燈路牌。對此，交通局說明，114 年已優先完成文化一路及重要聯外道路節點共 17 處路口、41 面路牌設置內照式路名標誌，後續將優先檢討文化二路及主要聯外道路逐年分期改善。

針對里長反映樂活公園步道年久失修、路面龜裂凹陷等問題，林口區公所回應，已針對路基掏空、步道、涼亭及遊具設施損壞部分進行盤點，將盡速向市府提報計畫爭取經費修繕。

侯友宜指出，林口公園綠地廣闊且使用率極高，是市民每日運動的重要場所，相關單位包含農業局、城鄉局應跨局處通力合作，務必將步道環境整理得更加完善、安全，提升居民的生活品質。

侯友宜肯定在地里長與議員的付出，特別提及有里長服務高達 8 屆，將一生奉獻給國家。並強調地方團隊皆是實事求是、認真「作代誌」，市府將持續作為後盾，共同應對林口的快速變化。

民政局說明，自 108 年至 114 年行動治理，林口區提案共計 91 案，已解列 73 件，執行率達 80%。今日會中未及提出的案件，里長們會後仍可提供建議，市府團隊也會聆聽及回應，持續為市民服務。

