社會中心／吳玟誼 蔡承翰 新北報導

新北市林口地區，上演警匪追逐戰！昨天晚上，警方執行臨檢勤務，發現可疑車輛，但駕駛拒檢逃逸，還一路狂飆10公里，還撞到其他無辜車輛，警匪雙方追逐了10多分鐘，最後在一處死巷內，成功攔截車輛，一查之下，車上4人，有人遭到通緝，有人藏毒，才會心虛逃跑。

被警車包夾，黑色轎車沒在怕，先是緊急煞車，發出刺耳的輪胎摩擦聲，接著迅速閃過員警，猛踩油門，加速狂奔。

支援警力趕緊來合作包抄，嫌犯一路狂奔10公里，拚命往死裡逃，以為躲得過，這下碰壁了，來到一處死巷。

廣告 廣告





林口街頭上演「玩命關頭」！ 駕駛藏毒拒檢當街狂飆

林口街頭上演"玩命關頭" 駕駛藏毒拒檢加速逃逸。（圖／民視新聞）





這下插翅也難飛了，員警立刻一擁而上，將人拖下車壓制。

嫌犯依舊頑強抵抗，原來他們一行四人，有人藏毒，還有人是通緝犯。

警匪追逐宛如電影場面，深夜在住宅區真實上演，也驚動了左右鄰居。





林口街頭上演「玩命關頭」！ 駕駛藏毒拒檢當街狂飆

林口街頭上演"玩命關頭" 駕駛藏毒拒檢加速逃逸。（圖／民視新聞）





這一起事件發生在新北市林口地區，10號晚上接近十點，員警臨檢時，發現可疑車輛，但嫌犯拒檢不停，還一路狂飆10公里，員警追了十分鐘逮到人，過程中，嫌犯還擦撞一輛自小客車，造成車上乘客肩頸擦挫傷，而被逮捕的車上3男1女，其中一人是詐欺通緝犯。

通緝犯藏毒又拒撿，罪加一等，通通送辦。





原文出處：林口街頭上演「玩命關頭」！ 駕駛藏毒拒檢當街狂飆

更多民視新聞報導

國中女吸喪屍菸彈！校長「超鬼行徑被揭」對話曝

空軍軍官「半夜侵犯男部屬」！事後傳訊「謝謝你配合」下場曝光

講不聽？桃園酒駕累犯再添15人 姓名、照片大公開

