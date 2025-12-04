林口詭異命案 老翁陳屍社區三溫暖遺體燒燙傷

新北市79歲夏姓老翁被發現倒臥社區健身房的三溫暖室，身上還有燒燙傷，經送醫搶救後不治，後續檢方將相驗遺體釐清死因。示意圖

新北市林口區昨（3日）晚間發生一起離奇命案，79歲夏姓老翁被發現倒臥在社區健身房的三溫暖室裡，身上還有燒燙傷，救護人員到場時已經失去呼吸心跳，經送醫搶救後宣告不治，警方到場採證，初步未發現外力介入，全案將報請新北地檢署相驗，釐清死亡原因。

據了解，夏姓老翁居住於林口文化三路2段某社區，昨日晚間他前往社區的健身房後久未返家，妻子前往查看才發現，丈夫倒臥在三溫暖室中已經沒有呼吸，立即打電話給社區櫃檯，請值班經理協助報案。

廣告 廣告

119獲報後派遣救護人員前往查看，確認夏翁已經失去生命跡象，且在身上發現燒燙傷痕跡，於現場實施CPR仍無反應，立即由救護車送往醫院急救，不過經醫院搶救後依然不治死亡。

警方鑑識人員到場勘驗，現場並無打鬥痕跡，初步排除外力介入，全案後續將報請新北地檢署檢察官相驗，已釐清確切死因。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／新北市府停車場變摩鐵！公務員不倫10年 「天天午休車震」次數多到數不清

恐怖放學路！三峽出現「街頭狩獵者」 國小學童遭怪男襲擊狂毆頭

色男超商緊貼摸背、襲臀 辯妹子可愛想認識