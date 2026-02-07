林口警凌晨突擊搗破天九牌賭場 賭客翻牆逃竄沿途掉錢

【記者江孟謙／新北報導】林口警分局掃蕩轄內賭場，前天（5日）凌晨4時許大批警方執行攻堅，一舉破獲位於郊區的鐵皮屋天九牌賭場，許多賭客見警上門四處逃竄，翻牆之際還讓口袋內的鈔票撒落一地，讓員警也看了傻眼。

林口警近日接獲情資，某郊區鐵皮屋深夜出入複雜，疑似暗藏職業賭場，警方經埋伏蒐證，前天見時機成熟，凌晨出擊包圍破門。

賭客見警方上門，嚇得四處竄逃。其中幾名賭客甚至翻越後方高牆企圖逃跑，口袋內的鈔票也在動作過程中灑落一地，但現場員警早已佈下天羅地網，無處可逃的賭客最終只能狼狽就擒。

警方於現場共計查獲賭場負責人陳女（56歲）、司機李男（65歲）、把風看門的陳女（61歲）以及蔡男等 14 名賭客。另查扣贓證物天九牌 1 副、賭資新臺幣 13 萬 5900 元、無線電對講機、監視器主機 1 臺、螢幕 2 臺等犯罪工具。

林口警破獲郊區賭場。翻攝畫面

林口分局長李智源表示，賭博極易引發家庭破碎及衍生其他暴力犯罪，警方對查緝賭場，絕不手軟。全案偵詢後，陳嫌等 3 人依賭博罪移送新北地檢察署偵辦；其餘 14 名賭客則依違反《社會秩序維護法》從嚴裁罰。

警方查獲相關證物。翻攝畫面

