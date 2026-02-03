社會中心／莊立誠報導

農曆春節將至，新北市議員蔡淑君週日下午，在新北市林口警分局前廣場舉辦「和駒納福」春聯揮毫活動，邀請中國書法學會理事長陳銘鏡，為民眾揮毫書寫吉祥春聯，結合林口警分局員警進行防詐宣導。現場還展出「已故影帝」陳松勇的金馬獎獎座，供民眾合影留念。

「和駒納福」春聯揮毫活動，是由在地議員蔡淑君，跟林口警分局及全國公務人員協會首席顧問陳韋翰共同主辦，陣容堅強；由陳銘鏡親自領軍外，常務理事郭金堂、諮詢委員蕭陽義等14位書法名家齊聚一堂，現場揮毫；林口分局長李智源也親自揮毫，大展身手，博得現場民眾的熱烈掌聲。

林口警反詐宣導 書法家揮毫金馬獎座加持!馬年添好運

林口警、書法名家揮毫，現場氣氛熱鬧。（圖／翻攝畫面）

活動當天，剛好碰上寒流來襲，天空飄著細雨，主辦單位特別搭設50坪大型帳篷，大都會客運也支援暖爐設備，現場並提供青年小吃準備的紅豆湯與薑母茶，讓排隊等候的民眾在寒冬中倍感溫暖；除此之外，陳韋翰因與已故影帝陳松勇交情深厚，還特別商借他的＂金馬獎＂最佳男主角獎座到場，吸引民眾爭相合影，為馬年增添好運與話題。

