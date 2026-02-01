林口警反詐宣導 書法家揮毫

農曆春節將屆，人稱「林口阿姨」的新北市議員蔡淑君1日下午在林口警分局前舉辦「和駒納福」春聯揮毫活動，邀中國書法學會理事長陳銘鏡等14位書法名家為市民揮毫書寫吉祥春聯，另展出已故影帝陳松勇的「金馬獎」獎座供民眾合影，短短2小時湧入逾千人，讓民眾提前感受節慶熱鬧氛圍。

「和駒納福」春聯揮毫活動由蔡淑君與林口警分局及全國公務人員協會首席顧問陳韋翰共同主辦，陣容相當堅強，由陳銘鏡親自領軍外，常務理事郭金堂、諮詢委員蕭陽義等14位書法名家齊聚一堂，現場揮毫。林口分局長李智源也親自揮毫，博得民眾熱烈掌聲。

時值寒流來襲、天空飄著細雨，主辦單位特別搭設50坪大型帳篷，大都會客運也支援暖爐設備，現場並提供青年小吃準備的紅豆湯與薑母茶，讓排隊等候的民眾在寒冬中倍感溫暖。值得一提，陳韋翰因與已故影帝陳松勇交情深厚，特別商借其「金馬獎」最佳男主角獎座到場，吸引民眾爭相合影，為馬年增添好運與話題。

蔡淑君表示，春聯不僅是農曆新年的重要象徵，更承載著深厚文化底蘊與對未來1年的祝福，希望透過邀請書法名家走入社區，讓平時難得一見的書法藝術與鄉親近距離接觸，不僅延續傳統文化，也讓里民在歲末年終感受到實實在在的溫暖與喜氣。

此外，林口警分局也在揮毫現場辦理反詐宣導，教導如何識詐與「假投資」等多種常見詐騙手法，14位書法名家也跳出來力挺，一人寫一字，共組「金馬迎春心如意、反詐防詐破騙局」春聯，加深民眾印象。