林口警夜巡查獲三人持毒 毒品唾液快篩揪出毒駕！
記者黃秋儒／新北報導
「毒品唾液快篩」執法11月20日剛上路，新北市林口警分局21日凌晨就抓到毒蟲！
林口派出所員警於昨（21）日凌晨3時許，在泰山區泰林路三段執行巡邏勤務時，發現一輛自小客車形跡可疑，遂上前攔查。駕駛黃男（68年次）神情閃爍，讓員警提高警覺。
警方盤查過程中，副駕駛座宋男（68年次）情緒緊張，竟主動交付毒品依托咪酯粉2包（毛重5.71克）及菸彈1顆（4.8公克）給警方。員警查扣後依法進一步對駕駛黃嫌實施附帶搜索，於身上起獲安非他命1包（毛重1.14公克）及梅錠（毛重4.19公克）。
後座的蘇男（74年次）亦被查獲持有安非他命1包（毛重0.82公克）及安非他命吸食器1組。三人皆向警方坦承毒品為各自所有，警方現場依法逮捕3名犯嫌；另駕駛黃嫌同意接受唾液毒品快篩，結果呈現安非他命及嗎啡類毒品陽性反應，警方依規定製單舉發並依法將其車輛移置保管（扣車）。
林口警分局指出，全案訊後，3嫌均依毒品危害防制條例及公共危險罪（毒駕）移送新北地檢署偵辦，並將持續向上溯源追查毒品來源。
林口警分局表示，警方展現查緝毒品決心與專業能力，未來將持續加強夜間巡邏及路檢作為，全力淨化治安，守護市民安全。
其他人也在看
桃園警動起來！ 唾液毒品快篩可檢出七類毒品 毒駕查緝再升級
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市警察局為防範毒駕肇事造成重大傷亡，近日全面導入「唾液毒品快篩」 […]觀傳媒 ・ 6 小時前
失神路口！桃園警巡邏見路中央熟睡駕駛 一查發現二級毒品「喪屍煙彈」
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園分局昨(20)日上午在交通要道上，即桃園區文中路與龍安街口處，發 […]觀傳媒 ・ 1 天前
桃園騎士滑手機、行車不穩遭警方盤查 毒品唾液快篩呈陽性
桃園市警察局為防制發生毒駕肇事造成死傷案件，引進「毒品唾液快篩」加強查緝，並依據交通部11月19日公布修正違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則，將唾液篩檢、拒測等程序納入警方執法程序，昨(21)日全市同步執行「取締酒駕丶毒駕及防制危駕勤務」，立即查獲毒駕案件4件。 警察局表示，為桃園電子報 ・ 13 小時前
影/中和女騎士蛇行遭攔查辯：哪有 警一查不只毒駕還是通緝犯
毒駕氾濫，不只汽車連騎士也毒駕！日前新北市中和警分局交通分隊分隊長黃湘凌與警員劉立中兩人，在中和區成功路執行交通稽查勤務時，發現一名35歲吳姓女子騎乘機車時左搖右晃、行車明顯不穩，因此上前攔查，經過唾液快篩檢測，吳女毒品反應呈陽性，而且還是新北地院發布的毒品通緝犯。中天新聞網 ・ 12 小時前
台北市竟有七彩標線 陳宥丞批如小畫家讓人煞煞
台北市劃設有行人優先區、交通友善區等，不過市議員陳宥丞指出，台北市各種路面標線顏色多達7種，道路如同小畫家般色彩繽紛，設立的法源、罰則也都不相同，讓市民手足無措，分不清到底是何標線。交通局表示，會持續收集民間意見，並進行宣傳、整合，盡量具有一致性。自由時報 ・ 12 小時前
毒品唾液快篩上路 高雄騎士篩出海洛因陽性
刑事局統計，去年（2024）發生2169件毒駕，今年（2025）1月到9月則有5468件，數字驚人。毒品唾液快篩昨（20）日全面上路，當晚7時左右，高雄鳳山就攔查到1名機車騎士，結果呈現海洛因毒品陽性，成為新法上路後，第1宗快篩陽性毒駕。而截至今（21）日上午10時前，全台已經查獲至少10起。公視新聞網 ・ 1 天前
潮警積極協助家屬尋找親人 順利完成亡者後事
記者鄭伯勝／屏東報導 潮州警分局來義派出所日前受理一名洪姓女子與縣議員越秋女到所報案…中華日報 ・ 11 小時前
花蓮富里鄉百年榕樹枯死 居民不捨道別
（中央社記者張祈花蓮縣22日電）花蓮富里鄉中山路土地公廟旁的百年老榕樹，見證富里鄉歷史，老一代人稱「倒栽榕」，去年11月颱風康芮侵襲後，老樹受損嚴重，經樹醫師判定枯死，日前移除老樹根部，在地人不捨道別。中央社 ・ 12 小時前
熱錢湧 竟天周漲近2成冠興櫃
輝達財報利多出盡，美國聯準會12月降息機率下滑，全球股市陷入高檔劇烈震盪，台股加權指數摜破27,000點大關，題材股漲多回檔賣壓沉重，興櫃市場本周也同步承壓，熱錢轉進生技族群避險，藥物開發廠竟天（6917）單周大漲19.63％獨占鰲頭。工商時報 ・ 23 小時前
黃文益諷陳菁徽三條線邏輯誤導大眾
[NOWnews今日新聞]針對陳菁徽以「與李有財合成照」作為抹黑依據，刻意將「與其合成照」等同「力挺犯罪」，民進黨高雄市黨部主委黃文益今（22）日嚴正強調，這種荒腔走板的「三條線邏輯」，就是誤導大眾、...今日新聞NOWNEWS ・ 11 小時前
中和警攔查毒駕女通緝犯 唾液快篩陽性當場逮捕
發現一名普重機騎士行車明顯不穩，且神情恍惚、語無倫次，疑似有吸食毒品情形。員警察覺異狀，依法示意其停車受檢警政時報 ・ 15 小時前
台61線西濱新北段高架化動土 2028年完工
台61線西濱快速公路新北到苗栗路段平交路口改善工程新北段今天（22日）在林口動土，工程採高架立體化，工程總經費逾13.4億元，預計2028年8月完工，作為30公里高架化的第一段，串聯未來北台灣交通路網及西部走廊快速道路布局，也提升行車效率與行人安全，讓車輛通行可減省15分鐘，肇事件數每年約可減少38自由時報 ・ 11 小時前
桃警引進「唾液毒品快篩」查毒駕 首日逮4件
桃園市政府警察局配合警政署防制毒駕政策，引進「唾液毒品快篩」加強查緝，昨首日全市同步執行「取締酒駕丶毒駕及防制危駕勤務」，共查獲4起毒駕案件，其中趙姓機車騎士晚上吸毒外出，於晚上10點在桃園區朝陽街與安樂街口，不僅騎機滑手機、行車還搖擺不定，檢測後查出施用安非他命；另龜山警方上午7點於龜山區萬壽路一自由時報 ・ 12 小時前
KTV包廂戰麻將遭臨檢活逮 慶生遭整團打包送辦
記者黃秋儒／新北報導 新北市淡水區一間連鎖KTV昨（21）日晚間發生荒唐插曲，本是1…中華日報 ・ 11 小時前
TWICE高雄開唱周邊商品爆紅 場邊違規攤販遭警鐵腕取締
警方指出，本日演唱會現場，尚無發現可認定係仿冒品的案件，另無行為人在場者，依道路交通管理處罰條例第82條第2項以廢棄物公告貼單，限期改善，否則依廢棄物法令清除之，目前計已3件。另有關現場違規攤販，據統計依道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款已告發5件，另勸導20...CTWANT ・ 11 小時前
唾液快篩揪毒駕首日 全台抓18人
記者孫曜樟∕台北報導 內政部警政署全面推動「毒品唾液快篩」取締毒駕新制於二十日正式上…中華日報 ・ 5 小時前
毒品唾液快篩執法上路 北市警逮通緝犯又查獲他涉毒駕
毒品唾液快篩執法前天上路，詎料台北市警松山分局三民派出所昨查察1名林姓通緝犯時，見他騎乘機車上班，當場逮人，卻發覺他眼神空洞、行動不穩，疑似吸食毒品，隨即帶返派出所進行毒品唾液快篩，結果呈現毒品陽性反應涉及毒駕，警方全案除因通緝交由北檢歸案，另依據道路交通管理處罰條例35條予以製單告發，同時採尿進行自由時報 ・ 14 小時前
台中男酒醉砸警「左臂見血縫兩針」 遭壓制上銬
33歲梁姓男子與姊夫在台中飲酒引發爭執，互毆後更攻擊警察！梁男持酒杯砸傷一名蘇姓員警左手臂，需縫合兩針，另一名員警遭辣椒水波及眼睛。警方出動盾牌、警棍將梁男壓制在地上銬。酒後失態充分展現嚴重後果，危害執法人員安全！TVBS新聞網 ・ 11 小時前
福島5縣食品解禁！卓榮泰揭10年來檢驗結果
[NOWnews今日新聞]衛福部食藥署昨公告取消日本食品輸台需附產地證明與輻射檢測報告，福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等5縣食品即日起全面回歸一般進口管理。對此，行政院長卓榮泰今（22）日表示，日本相關...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
日現役自衛官持刀殺傷女子 犯案後騎20公里腳踏車逃回基地
日本東京近日發生一起傷人案，一名40多歲女子遭人持利刃刺傷腹部而重傷。案發警方逮捕一名現役自衛官，且尋獲犯嫌作案後用來逃跑的腳踏車。經調查，犯嫌刺傷女性後，騎了20公里的腳踏車回到駐在基地。太報 ・ 12 小時前