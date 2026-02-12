林口警強化護童專案 跨界齊心守護學童通學路

林口警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

為守護學童上、放學的通行安全，並確保校園周邊交通井然有序，林口警分局於昨(11)日特別召開「護童專案協調會議」。由分局長李智源親自主持，邀集轄內各國小校長、里長，以及義交、義警、民防與警察志工等民力幹部共同參與，展現「警民一體」守護孩子的決心。

會議中，林口警方與各校深入對談，針對校園第一線的實際狀況進行「交通大健檢」。與會人員就員警執法重點、交通號誌秒數優化及資源調度等議題展開熱烈討論；特別是有關導護人力短缺問題，希望藉由學校配合擴大招募校園志工，並研商有效運用相關資源，聘請義交、義警、民防等民力協助，確保每個路口都有充足的人力維護學童安全。

林口警分局指出，透過跨單位的腦力激盪，雙方共識明確，由林口警分局彙整會議紀錄後，將會同相關單位進行現場勘查，確保每一項人力部署與改善措施都能精準到位。

李智源強調，維護學童安全不僅是家長的期盼，更是警察責無貸的使命。未來林口分局將持續滾動式檢討護童措施，並與學校、社區保持緊密聯繫。我們不僅要讓家長與校方安心，更要讓每一位「未來的主人翁」在平安的環境下茁壯成長，感受警察最溫暖的守護。