林口豬場餵未蒸煮廚餘遭重罰206萬 新北封場禁上市

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府聯合稽查小組今（6）日凌晨主動前往林口區一處養豬場進行稽查，查獲業者違法餵食未經蒸煮的廚餘；該業者分別經營兩處養豬場，合計飼養約1,700頭豬隻，卻違反防疫規定，使用同一套蒸煮設備處理廚餘，未經蒸煮即餵食豬隻，違法事證明確。

圖／新北市政府聯合稽查小組今（6）日凌晨主動前往林口區一處養豬場進行稽查，查獲業者違法餵食未經蒸煮的廚餘。（新北市政府提供）

新北市政府表示，除依《動物傳染病防治條例》裁處100萬元罰鍰外，再依《飼料管理法》裁罰3萬元；兩場因為為同一場主，共計裁處206萬元，並取消業者禁餵廚餘期間的飼料差額及廚餘清運油資兩項補助。

廣告 廣告

圖／原本應蒸煮廚餘的設備槽內，也裝滿未處理廚餘。（新北市政府提供）

稽查行動於6日清晨4時許發現可疑跡象，廚餘車停置於場外，車上共28桶廚餘，經開蓋檢視後確認均未經蒸煮，緊鄰場區內，原本應蒸煮廚餘的設備槽內，也裝滿未處理廚餘，還有4桶動物性廚油堆置於旁，疑似作為豬隻飼料；場主坦承違規的行為，承認將廚餘攪碎後未蒸煮即直接餵食。

新北市聯合稽查小組當場勒令封鎖違規設施，並命令將所有廚餘運送至新店焚化爐銷毀，避免疫情風險擴散；廚餘採樣後，也已送交台大實驗室進行初篩檢驗。

隨後通報中央災害應變中心，指揮官陳駿季指示，針對該業者採取限制上市措施，違規豬隻全數進行15天移動管制，禁止上市；新北市非洲豬瘟災害應變中心強調，為避免非洲豬瘟疫情傳入，不得有任何心存僥倖行為，將持續加強稽查，對違規者絕不寬貸，並依規定連續裁處，嚴防疫情破口。

更多引新聞報導

石一佑火力全開質詢六大議題 質疑新北只蓋殼不顧民生

養豬場違規餵廚餘 民進黨團批侯友宜防疫破功

