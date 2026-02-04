林口買房後悔了 一票苦主曝致命缺點：住半年就逃

台北市房價居高不下，不少民眾轉而選擇周邊區域置產，其中新北市林口區因房價相對親民、生活機能逐漸成熟，近年深受年輕族群青睞。不過一名剛搬到林口的網友大嘆，為了避開上班通勤塞車，每天早睡早起，一大清早就出門，作息變得跟農夫一樣。貼文引發討論，一票在地人直言，塞車是林口的致命缺點，有人住半年受不了就搬走了。

一名網友日前在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」發文表示，成為林口人之後，每天晚上大約8、9點就上床睡覺，清晨5、6點起床，早點出門才能避開塞車，原PO自嘲「感覺像是農夫的作息」。

廣告 廣告

貼文曝光引發討論，許多在地人秒懂，紛紛留言哀號「住林口到台北上班，每天上下班就是塞車」、「住林口就是這樣，你算好命了，很多人一大早出門，晚上8、9點才回到家」、「5、6點起床是真的，但是能這麼早就睡覺真的很幸福」、「來了半年受不了，快逃。」在地人建議「想住林口就在這附近就業。」

另一派網友則認為原PO現在的作息很不錯，「林口又沒夜生活，早睡早起身體好」、「養成好習慣對工作和健康都有很大的幫助，精神都變好了，你要感謝林口」、「換個角度思考其實很不錯啊」、「如果快退休的話，這樣的作息很好耶。」

更多中時新聞網報導

山田茜赴戰地拍片 攝影師無畏力挺

台股貢獻勞動基金5成收益 AI占比高

年菜聰明吃 健康過年少負擔