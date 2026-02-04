林口買房超後悔！他曝「致命缺點」 釣一票苦主喊：住半年就逃

生活中心／彭淇昀報導

台北市物價、房價高漲，不少民眾選擇周邊區域置產。一名上班族抱怨，剛搬到林口不久，為了避免上班通勤塞車，每天都要早睡早起，讓他嘆道「作息變得跟農夫一樣」，貼文曝光後，引發熱烈討論。

網友在林口買房不久後發現，為了要避免遇上通勤塞車，必須早起，哀嘆「作息向像農夫生活」。（示意圖／資料照）

原PO在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」發文表示，「初來乍到，成為林口人之後，每天大概8-9點入睡，5-6點起床，才能避開塞車，感覺像是農夫的作息」。

貼文曝光後，不少在地人紛紛表示認同，「住林口就是這樣，你算好命了，很多人一大早出門，晚上8、9點才回到家」、「住林口到台北上班，每天上下班就是塞車」、「5、6點起床是真的，但是能這麼早就睡覺真的很幸福」；也有苦主表示「來了半年受不了，快逃」。

不過有網友建議，若想住在林口，就得在附近就業比較方便。但有另一派網友認為，這樣的生活作息很不錯，「如果快退休的話，這樣的作息很好耶」、「養成好習慣對工作和健康都有很大的幫助，精神都變好了，你要感謝林口」、「林口又沒夜生活，早睡早起身體好」。

