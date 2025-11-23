林口足夢公園驚傳安全意外 掉落物擊中5歲男童頭部送醫觀察

事發現場林口區公所已先拉起警示封鎖。（圖／新北市景觀處提供）

新北市林口足夢運動公園今（23）日驚傳孩童遭體健設施砸傷事故。1名母親表示，5歲孩子在公園遊玩時，原本固定於器材上的旋轉裝置竟突然掉落，直接擊中孩子頭部，當場腫起「如茶葉蛋般大小」。所幸經急診冰敷觀察後無大礙，但事件引發家長對公園安全的高度關注，新北市景觀處已緊急封鎖現場並安排後續修繕。

據黃姓母親描述，23日她如往常帶孩子到林口足夢公園遊玩，未料孩子在轉動體健設施時，裝置突然整個鬆脫掉落，直接砸在5歲孩子頭上。黃媽媽說：「我眼睛就在看著小孩，結果還是發生了。」孩子頭部當場腫起一大包，形容如「茶葉蛋大小」，讓她驚嚇不已。緊急送醫後，醫師冰敷處理並觀察，所幸沒有再惡化。

事後她在社群提醒其他家長要提高警覺，「就算盯著孩子，也可能會遇到意外。」不少家長留言表示震驚，認為公園應加強巡檢，避免類似危險再次發生。

新北市景觀處表示，已於收到消息後立即通報林口區公所妥處，現場公所已拉起封鎖線，避免遊客不慎受傷；後續將由維管單位派工修繕。

林口足夢運動公園位於文小18國小預定地，因當地暫無興建學校需求，市府於 民國108年啟動活化工程，投入約 1,200 萬元打造為全齡運動公園，並於 109年 1 月啟用。公園啟用後深受親子家庭喜愛，假日人潮眾多，此次事故也突顯設備巡查維護的重要性。

