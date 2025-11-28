林口轉運站增設DC快充 12月上線

林口轉運站停車場增設直流充電樁（ＤＣ快充），將於十二月一日正式啟用。（新北市交通局提供）

記者蔡琇惠∕新北報導

為提供電動車主更便利、快速的充電體驗，新北市交通局在林口轉運站停車場增設直流充電樁（ＤＣ快充），將於十二月一日正式啟用，讓停車場不只能停車，更提供車主們高效充電的全新體驗。

交通局局長鍾鳴時表示，目前新北市已建置完成五百六十三格充電專用車格，另有五０三格正辦理用電錶申請中，合計達一千零六十六格，整體建置比例達百分之二點一三，高於全國平均水準，展現新北市推動低碳交通的決心與成果。

鍾鳴時說，一一五年完工的新建停車場將再增設二十三樁交流充電樁（ＡＣ慢充），而既有停車場域則持續觀察充電樁使用率，以及電動車掛牌量，採「滾動檢討」方式適時增設，確保資源運用最有效益。

交通局停車管理科科長吳清哲表示，林口轉運站停車場鄰近機場捷運Ａ９站、林口交流道及大型購物商場，地理位置優越、交通便利，此次增設的直流充電樁（ＤＣ快充）可讓車主臨停時快速補電，同時提供停車三十分鐘免費，場內配備防火毯等消防安全設施，讓民眾能安心「隨停隨充」更方便。

此外，周邊鄰近住宅區的公有停車場亦將規劃建置十五樁交流充電樁（ＡＣ慢充），方便月租車主夜間停車順便充電，進一步完善在地充電網絡。

吳清哲說，為確保用電安全，林口轉運站停車場將自十二月一日起先提供六十ｋｗ快充服務，並已向台電公司申請擴充電力，預計明年三月起即可提供一八０ｋｗ高功率快充，最快三十分鐘內即可完成充電。

交通局提醒，依據「新北市境內路外公共停車場電動汽車充電專用停車位使用規定」，ＡＣ慢充樁以充電起停放十二小時、ＤＣ快充樁以停放一小時為限，逾時停放或未充電停放均為違規占用車格，將依停車場法處一千二百元罰鍰，以使公共資源能公平分享。