林口道路施工 階段性開放惹議

新北市政府斥資約4010萬元執行林口區文化北路一段與忠孝路口改善工程，民眾近期在社群抱怨人行道鋪面及施工造成交通壅塞。地方議員表示，工程尚未完工，若完工後仍有問題，將要求市府滾動式檢討。對此，新北市養工處回應，該路段目前屬「階段性開放通行」，人行道採混凝土壓花地坪施工，後續仍將施作噴花地坪，並順接既有人行道，整體工程預計1月25日完工。

民眾在臉書社團「林口大家庭LinKou-Family」發文表示，文化北路人行道「去年才鋪好，現在又打掉重練」，原本期待品質升級，實際卻出現水泥直接作為人行道鋪面的情況，與既有地磚形成強烈落差，視覺與使用感受皆不理想，質疑施工品質是否符合標準，甚至形容像「狗皮藥膏」。

除了鋪面觀感外，路口動線調整也引發討論。有通勤族指出，民族路與仁愛路二段路口原本寬敞，改善後4個轉角向路中延伸，導致路口縮小，尖峰時段只要有車輛左轉或右轉，直行車便完全停滯，車流一路回堵至國小周邊。不少民眾直言，「寧願繞行文化二路」，也有人批評「別的地方路口愈做愈寬，這裡卻愈改愈窄」。

國民黨議員蔡淑君說，該工程由養工處主辦，考量該路口車流量大、路口尺度寬，才會規畫擴大人行道、退縮行穿線，並設置分隔島，以提升行人通行安全。她指出，目前工程尚未完成，後續鋪面完成後，視覺與使用品質都會有所改善，若完工後，仍出現交通或安全問題，將要求市府滾動式檢討調整。

養工處長鄭立輝表示，該案為文化北路計畫道路改善工程，計畫道路寬度40公尺，工程自民國114年8月8日開工，總經費約4010萬元。現階段人行道先以混凝土壓花地坪完成基礎施工，因噴花地坪需在氣候穩定下施作，才暫以階段性方式開放通行，後續將於路口處施作噴花地坪，並改善銜接細節。

另外，仁愛路二段路段中央設有分隔島，仍維持約8.5公尺寬度，整體設計以「外推至停車格寬度」原則辦理，確保行車動線明確，兼顧行人安全與路側使用機能。