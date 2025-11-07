林口違規廚餘養豬 新北：勤查重罰防弊

（中央社記者黃旭昇新北7日電）禁止廚餘養豬政策仍未解禁，新北持續發生養豬戶私藏廚餘且餵豬的重大違規。環保局今天表示，很難從生產端完全禁止廚餘流入養豬戶，要求廚餘焚燒仍有漏洞，唯有勤查重罰防弊。

防範非洲豬瘟，中央持續維持禁止廚餘養豬政策。不過實施以來，新北已於10月底在泰山區養豬場查獲私藏廚餘，昨（6日）又在林口區查獲兩處養豬場以未蒸煮的廚餘飼養1700頭豬隻。

動物保護防疫處長楊淑方今天接受中央社記者電訪表示，聯合稽查小組除要求業者將廚餘載至新店焚化爐銷毀，也已封鎖廚餘槽禁止再啟用，除將廚餘採樣檢驗，也調查廚餘來源為餐廳。

新北市環保局10月31日曾表示，對餐廳、社區及團膳業者等廚餘來源，將要求須委託合格清除業者運送焚燒，嚴防疫情漏洞。

環保局循環資源科科長鄧筱光下午接受中央社記者電訪說，目前並未禁止養豬戶前往餐廳載運廚餘，雖規範載運後須強制銷毀，但無法防堵投機者，環保局無法精準掌握廚餘流向。

鄧筱光說，統計每天仍有100餘公噸廚餘焚燒。昨天查獲的違法林口養豬戶，雖也透過系統與照片呈報未以廚餘養豬，但顯然謊報不符實情。她表示，難以防堵刻意隱瞞欺騙的養豬戶；現階段除與中央研討對策外，地方也只能以勤查重罰防堵。

楊淑方說，動保處除日夜蹲點勤查，也會鎖定可疑業者突擊檢查，防範養豬業者的僥倖心態。防疫零破口是最終目標，但必須大家有共識，一起落實防疫。（編輯：張銘坤）1141107