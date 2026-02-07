林口郊區鐵皮屋藏賭場！ 警攻堅「賭客嚇到翻牆錢撒滿地」

社會中心／綜合報導

過年腳步愈來愈近，想要賺紅包錢，還是應該依循正當管道，否則可能賠錢還被抓！新北市林口警方接獲情資，有鐵皮屋深夜出入複雜，疑似藏有職業賭場，經過跟監蒐證，一舉破獲天九牌賭場。最好笑的是，有賭客嚇到翻牆逃跑，慌亂中口袋鈔票沿路掉，員警在後面追捕還邊幫忙撿錢！

凌晨時分，大批員警藉著夜色掩護，衝向郊區民宅，強勢破門攻堅。

只見民宅別有洞天，竟然有賭場隱身在內，看到員警，賭客們滿臉驚慌失措，四處竄逃，還有身手矯健的賭客，翻越民宅後方高牆，企圖逃跑。

不過，賭客想學電影帥氣翻牆，卻忘了逃跑時口袋塞的鈔票，只見好幾張千元跟百元大鈔散落一地，剛想轉頭撿，卻發現員警已經邊追邊撿衝上來了，最終還是狼狽落網。

新北市林口郊區這間鐵皮屋，警方接獲情資，發現這裡深夜出入複雜，疑似藏有職業賭場，經過長時間的埋伏蒐證，以及調閱監視器，確認有不法情事，立刻聲請搜索票，5號清晨4點多突襲，一舉破獲天九牌賭場，逮捕負責人陳姓女子、司機李姓男子、把風看門的陳姓女子，以及14名賭客。

警方同時也查扣，天九牌、無線電對講機、監視器主機，還有賭資13萬5900元。





律師 李育昇：「依據刑法，犯罪行為人未必要實際參與犯罪行為，如果只是在旁把風，避免警方查緝，也可能會被認為是賭博罪的幫助犯，甚至是共犯，因此也會被以賭博罪來送辦。」

過年腳步愈來愈近，有民眾因為想多賺點紅包錢，卻用錯方式，這下不僅錢沒賺到，還得要上警局，實在得不償失。

