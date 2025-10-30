林口酒駕男拒檢衝撞警車！警遭掏槍壓制

新北市林口區文化一路上發生一起酒駕男子衝撞警員的危險事件。根據現場民眾行車紀錄器畫面顯示，事發當時一輛白色休旅車從內線車道切換至中線車道，執勤警員隨即騎乘警用機車趕至該車旁邊，並開啟警報器與警示燈示意駕駛停車接受檢查。

警員見狀立即將警用機車停至休旅車前方進行攔停，然而該名駕駛不但沒有配合停車，反而直接衝撞前方的警用機車，企圖逃離現場。所幸當時前方有其他車輛擋住去路，使該休旅車無法繼續逃逸。

遭到衝撞的警員展現專業應變能力，在受到撞擊後立即起身，迅速掏出配槍對準車輛，大聲喝令駕駛下車接受檢查。面對警員的強勢執法，原本氣焰囂張的休旅車駕駛瞬間被震懾，立即打開車門下車。警員隨即上前將該名駕駛壓制在地，現場也有熱心民眾主動上前協助，支援警力隨後也趕抵現場進行後續處理。

根據警方調查，這起事件的起因是該名男子涉嫌違規駕駛。警員最初發現異狀後便上前進行攔查，但該駕駛拒絕停車配合，警方因此展開追逐。追逐過程從文化一路一直延續到四維路口附近，當時適逢路口紅燈，前方車流停滯，警員把握時機上前進行攔停，卻遭到駕駛惡意衝撞。

值得注意的是，該名警員在遭受衝撞後，完全不顧自身是否受傷，第一時間便做出專業判斷，果斷掏槍制止駕駛的危險行為，成功避免後續可能造成更嚴重的交通事故或人員傷亡。

經警方帶回偵訊後，確認該名駕駛為41歲的陳姓男子。酒測檢驗結果顯示，其酒精濃度高達每公升0.45毫克，遠超過法定標準的每公升0.25毫克，幾乎達到標準值的兩倍。更令人震驚的是，經查證後發現該男子並非初犯，過去已有酒駕前科紀錄。

針對陳姓男子的違法行為，警方表示將依公共危險罪以及妨害公務等相關罪名，將全案移送新北地方檢察署偵辦。這起事件不僅涉及酒後駕車的公共危險行為，更因為衝撞執勤警員而構成妨害公務罪，預料將面臨相當嚴厲的法律制裁。

