林口長庚前進印尼偏鄉 守護當地兒少健康

林口長庚紀念醫院團隊前往位於印尼蘇門答臘省棉蘭偏鄉地區「善德學校」提供國小學童生理檢查與生長發展評估。圖：林口長庚提供

林口長庚紀念醫院長期關懷國際社會及重視兒少健康，與靈鷲山慈善基金會合作於上(11)月18日至22日組成兒科、急診科醫師、護理師、社工師跨專業團隊，前往位於印尼蘇門答臘省棉蘭偏鄉地區「善德學校」提供國小學童生理檢查與生長發展評估，並辦理教師急救知識及外傷處理課程。善德學校為華人創立，致力於為貧困學童提供就學的機會，學生全額免除學雜費與書籍費，希望透過教育協助學童翻轉生命，然而受限於當地醫療資源不足，學童健康管理議題急需改善。

教導老師基本急救知識。圖：林口長庚提供

林口長庚表示，醫療團隊抵達學校後，立即規劃健檢動線並與校方合作分工，林口長庚提供視力表，並由護理師示範正確測量方法與視力保健知識，教導學校種子教師，確保日後校方能每年為學童進行視力檢查。過程中發現許多學童從未做過視力檢查，不了解視力表缺口方向，護理師立即提供個別教導，有些學童對醫師檢查感到新奇、害羞，檢查完獲得貼紙、鉛筆小禮品時，露出高興的笑容。在2天緊湊的義診行程，共完成456位學童健檢，發現學童有生長遲滯、視力異常、蛀牙、體重過重及過輕等問題，長庚兒科吳昭儀醫師向校方說明健檢結果、檢查異常學童後續追蹤的重點，並協助校方建立學童健康資料檔案管理，請校方須定期測量學童身高體重及視力，守護學童健康。

協助學童生理檢查評估。圖：林口長庚提供

為培力當地教師健康知識，長庚急診醫師洪上凱為教師講授基本急救及外傷處理知識，希望在醫療缺乏的狀況下，讓教師能具有基本健康知識，能在緊急狀況時即時處理。課程上，當地教師認真聽講且反應熱烈，積極提問及分享各種曾遇到學童受傷時的處理經驗。實際操作急救胸部按壓時，洪上凱更配上熱門音樂，讓教師們跟著音樂的節拍實作，雖然每一位教師汗流浹背但仍認真練習，讓醫療團隊深受感動。

護理師邱鈺婷表示，完成此次國際醫援服務後，深深感受到在醫療資療較為匱乏的地區，健康教育的實踐更加重要，從最基本的視力保健到口腔衛生觀念等，都可能為這些孩子的未來帶來改變，這次的健康檢查，也將會是他們開始關注健康的契機。當長庚醫療團隊離開學校時，孩子們熱情揮手與鞠躬的畫面一直留在她的心裡，雖然身體是疲累的，但心卻是平靜而富足，國際醫療服務是讓她能付出及收穫的一段旅程，體會醫療工作的價值不只存在於醫院，而是可以跨越國界、影響更多生命。

長庚醫療團隊擁有醫療專業也充滿愛心，服務中發現部分學童的運動服有破舊情形，自發性購買運動服贈送給學童，看到學童拿著新運動服開心的笑容，所有的疲累都感到值得，這份來自台灣的愛心飛越千里，期盼在學童心中埋下希望的種子，讓溫暖在世間流動。

