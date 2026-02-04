林口長庚啟動醫療應變防春節急診壅塞 初1至初3開設傳染病特別門診

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕今年農曆春節假期長達9天，為確保醫療服務順暢並避免急診壅塞，林口長庚紀念醫院啟動醫療應變演練，另為因應民眾連續假期就醫需求，農曆初1到初3將開設春節傳染病特別門診。

院長陳建宗表示，林口長庚醫院位於新北與桃園市交界，為北桃園地區唯一醫學中心，平時即肩負急重症醫療照護角色，每當壅塞潮爆發經常首當其衝，為避免春節急診壅塞再現，除依循歷年經驗妥善規劃春節期間門急住診服務、尖峰量應變措施，今年更超前部署先行啟動跨科病床調度模擬演練，同時成立專案任務小組，每日召開跨團隊會議掌握動態，依據當日急診病人病情分流處置，對於需住院病人則依治療計劃，立即整合全院病床資源，當下彈性進行人力與病床調度，以確保急診優先需要。

此外，為分流患者，也配合桃園市衛生局實施區域聯防，建立跨院即時溝通調度機制，與轄區醫院合作分流病人，共同全力守護春節期間民眾的健康。

林口長庚醫院表示，為因應民眾連續假期就醫需求，農曆初1至初3即2月17日(週二)至2月19日(週四) 開設「春節傳染病特別門診」，以分流輕症病人，也提供24小時OPAT注射服務，經急診醫師評估輕症病人，可協助轉由醫院門診進行後續治療及追蹤，不僅能減少病人留觀時間，也可減輕急診負荷。

