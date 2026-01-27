林口長庚紀念八仙塵爆10年 追思昔領隊治療醫師莊秀樹

10年前的一場派對、大約40秒的火光，成為台灣社會難以抹滅的集體傷痛。八仙塵爆事件屆滿10年，這場意外帶走15條生命，也重創數百個家庭，不過這場浩劫也讓全台醫療體系全面總動員，寫下台灣燒燙傷醫療史的重要一頁。

衛福部健保署長陳亮妤指出，「八仙塵爆它也催生了所謂的TAC急性後期關於燒燙傷的照護，所以事實上這個事件對於台灣醫療史上，是有舉足輕重的地位。」

當時林口長庚醫院在關鍵4小時內收治了40多名傷患，平均燒燙傷面積高達體表面積50%，院方緊急在短時間召回大量醫護人員，在生死關頭的急性期內執行超過200多台手術，並陪伴傷友度過漫漫復健長路。

八仙塵爆傷友夏文玲回應，「我們在這10年裡面無數次的崩潰，又哭又笑，然後無數次的手術、看不到盡頭的復健，就這樣一路的慢慢的走到了今天。」

在這場醫療奇蹟背後，整形外科醫師莊秀樹除了是傷友心中嚴厲又溫暖的存在，也帶領醫療團隊一路從最初的急性期搶救、清創，到後續複雜的植皮與復健，令人不捨的是，莊醫師已於去年12月辭世。

長庚決策委員會副主委陳建宗表示，「跟過他的所有的學生也好，事實上他的做事情是一絲不苟的，也因為這樣子才能夠再創，在燒燙傷的成績上能夠做出這麼好的成績。」

在國內醫療團隊的守護下，台灣寫下了95%以上存活率的紀錄。而如今10年過去，數據已成為歷史，但這份使命感已經轉化為台灣醫療的韌性，成為未來面對重大公安災害時的重要借鏡。

