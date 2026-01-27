林口長庚紀念八仙塵爆10週年 追思醫師莊秀樹

（中央社記者葉臻桃園27日電）林口長庚醫院今天舉辦八仙塵爆10週年紀念會，邀來曾參與急救與重建照護的醫護人員、返院支援的整形外科系友與傷友齊聚一堂，也共同緬懷去年辭世的整形外科醫師莊秀樹。

今天活動共有50多名傷友及家屬參加，傷友夏文玲及鍾博宇說，歷經多次手術、復健與心理調適，從臥床到重新站立，每一步都充滿挑戰，但因為有長庚醫療團隊，這一路並不孤單。

傷友林思佳也說，現在的生活已經重新找回節奏，許多傷友甚至重組家庭、迎接新成員，回顧這段歷程，心中只有更多的感謝與珍惜。

長庚醫療公益發展委員會主席陳昱瑞表示，八仙塵爆當下，林口長庚醫院在4小時內接收了40餘名重度燒燙傷患，平均燒傷面積高達50%，院內第一時間成立應變指揮中心，動員大量人力與醫療資源，並由整形外科承擔核心任務。

長庚決策委員會副主任委員陳建宗表示，為了集中量能投入救治，整形外科在事故發生後2週內全面暫停所有常規手術，在急性期共執行超過200多台手術，每名病患平均經歷了5.6次清創與植皮，醫療量能承受極大考驗。

林口長庚外科部長林有德提到，當時許多已退休的護理師、在坊間執業的整形外科系友，得知林口長庚人力吃緊的情形後，都排開自家的自費手術「回娘家」支援，讓總計50餘名病患，幾乎全數在同年年底出院，達成95%以上的存活率。

林口長庚前灼傷中心主任楊瑞永指出，急性期後，整形外科在後續重建階段持續扮演關鍵角色，桃園長庚的「燒燙傷門診治療中心」陪伴傷友走過漫長的復健之路，重返家庭、職場與社會角色。

活動中特別安排追思儀式，緬懷去年12月辭世的整形外科醫師莊秀樹；林口長庚整形外科系主任林承弘表示，莊秀樹長年投入重度燒燙傷與重建醫療，在八仙塵爆發生後，親自帶隊承擔第一線急性救治與後續重建，透過高難度重建手術協助傷友恢復肢體功能，受人感念。

林承弘表示，希望透過今天的活動，持續彰顯整形外科在重大災難醫療與長期重建中的關鍵角色，並延續以病人為中心、重視功能與生活重建的醫療精神。（編輯：張雅淨）1150127