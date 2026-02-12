林口長庚蟬聯「國家醫療品質獎」特優機構 8項智慧服務流程獲認證
第26屆「國家醫療品質獎（NHQA）」頒獎典禮日前舉辦，林口長庚紀念醫院再次展現卓越實力，由院長陳建宗率領醫療與行政團隊出席受獎，林口長庚不僅連續兩年榮獲醫學中心組「特優機構」最高榮譽獎項，更一舉奪下醫學中心級「智慧醫院全機構標章」、「傑出醫療類鑽石獎」及「卓越中心」等多項指標性大獎，顯示林口長庚在醫療品質管理、臨床技術創新及智慧醫療發展上，皆已建立具備國際競爭力的標竿模式。
林口長庚將國家醫療品質獎視為多元發展的競合平台，在院方策略帶領下，由「品質管理中心」整合管理全院的醫療品質與病人安全事務，積極推展各單位的品質競賽及認證工作。透過系統性管理與跨專業團隊合作，院方全力支持各臨床單位持續精進，將卓越的改善計畫轉化為深植於院內的組織文化，確保病人能獲得穩定且安全的醫療服務。
在智慧醫療發展方面，林口長庚本次獲頒「智慧醫院」全機構標章，共有八項智慧服務流程通過認證，且評等皆在「優良標章」以上。其中，「藥事服務流程」、「檢驗／檢查服務流程」及「行政管理服務流程」三項核心領域，更榮獲最高等級的「傑出標章」。這象徵林口長庚透過智慧科技導入，在優化醫療服務流程與管理效能的同時，更精準提升醫療效率與病人安全，全面提升民眾的就醫體驗。
在臨床專業表現上，林口長庚整形外傷科以「全方位上肢外傷顯微重建：林口長庚整形外傷科之臨床創新與國際引領」主題，榮獲極具份量的「傑出醫療類鑽石獎」。該團隊整合了「急性期救命處置」、「亞急性期修復治療」至「慢性期功能重建」的完整流程，建立標準化的創新模式，不僅象徵台灣在顯微重建領域的深厚實力，更長期系統化培育多國臨床研究員（Fellow）與訪問學者（Visitor），將台灣卓越的顯微重建技術推向全球。未來，團隊也將結合AI與智慧醫療，持續提升台灣醫療的國際能見度。
林口長庚「實驗動物中心」以制度治理與研究支援雙軌並進的卓越表現，榮獲本屆「卓越中心」獎項肯定。該中心擁有三千餘坪的標準化空間，每年支援超過200件涵蓋心血管、腎臟疾病及高階手術訓練等研究計畫，是院內醫療創新不可或缺的關鍵後勤。
實驗動物中心不僅通過國際實驗動物管理評鑑及認證協會（AAALAC）認證，更作為台灣達文西手術動物訓練基地，至今已服務逾千名國內外醫療人員，成功打造具備國際吸引力的專業手術教學平台，進一步強化台灣在生醫研發領域的國際競爭力。
林口長庚87年起推動品管圈（QCC）活動，今年獲頒「持續品質改善25年」殊榮。這份長達四分之一世紀的堅持，體現了醫院從第一線同仁到管理階層，對於守護病人安全的長期承諾。
陳建宗表示，本屆獲獎成果斐然，要特別感謝全院團隊同仁的付出與專業合作。展望未來，林口長庚將持續以病人為中心，將科技創新與全人照護理念緊密結合，深化品質管理與智慧應用，攜手醫療團隊打造更具韌性的醫療體系，持續為提升台灣整體醫療品質貢獻心力。
更多中時新聞網報導
甜點職人私房課 發糕、費南雪輕鬆做起來
全盈、台新Pay參戰 赴日更有「利」
娛樂型態改變 老電影院紛熄燈
其他人也在看
男連闖8戶透天竊百萬金飾 雄檢起訴建請重判
（中央社記者洪學廣高雄11日電）高雄柯姓男子鎖定鳳山連棟透天厝，連續攀越牆垣、窗戶侵入住宅行竊，2天內連闖8戶，竊得價值上百萬元金飾。高雄地檢署依加重竊盜罪嫌起訴，建請重判4年10月以上徒刑。
「金馬迎春 幸福加碼」 2026年林口長庚新春關懷系列活動
農曆春節將至，林口長庚紀念醫院秉持「以人為本」的醫療理念，於歲末年初特別規劃一系列新春關懷活動，希望在年節團圓氛圍中，陪伴病友與家屬暫時放下治療的壓力與不安，感受溫暖祝福，為新的一年注入正向能量與希望。在兒童關懷方面，林口長庚與陶聲洋防癌基金會及麥當勞團隊共同舉辦「童樂會」，現場有生動地月球冒險故事、魔術表演等節目，讓兒童大廳充滿歡聲笑語。醫療團隊更攜手麥當勞叔叔走進病房，親自探訪需長期住院治療的病童，透過互動與陪伴，不僅舒緩病童治療過程的不適，也讓家屬感受到社會溫暖的支持。為在門診區營造濃厚年節氣氛，林口長庚管理部李佩娜副執行長親臨於門診區舉辦之「春聯揮毫春節關懷活動」現場，與長庚翼中書道研究社共同揮毫開筆，致贈新春祝福。一張張手寫的吉祥語春聯，不僅象徵新年的好兆頭，更傳遞醫院對病人、家屬與員工的關懷心意。醫院更安排財神爺至各門診區發送春節喜糖，並設計台語小講堂吉祥話互動遊戲，讓民眾在輕鬆愉快的氛圍中迎接新年，更感受到醫院濃濃的人情味。癌症中心昨(2/10)舉辦專屬癌友的新春關懷活動，由癌症中心王宏銘主任及護理部邱存梅副主任親臨現場提筆，祝福癌友在即將到來的金馬年都能「幸福加碼」。王
預期市場需求穩增長 預拌廠擴充產能
雖然國內房地市場仍處低迷，但在預期政府前瞻計畫建設及民間科技廠辦工程案量增加下，環泥(1104)、亞東預拌、國產建材(2504)、幸福水泥(1108)及潤泰材(8463)等投入擴充預拌混凝土產能及開展隔間、外牆板等全建材供應鏈。
嘉義長庚醫院春節守健康 初一至初三開傳染病特別門診
嘉義長庚醫院守護民眾健康，自2月17日大年初一至19日初三開設特別門診，2月20日初四起恢復門診正常看診，持續連假期間提供優質醫療服務。迎接農曆馬年，嘉義長庚醫院11日還舉辦新春揮毫贈春聯活動，院長楊仁宗帶領院內主管，與吳豐隆、黃瑞南、黃美楨及李錫明等4名書法老師一同揮毫，將新年祝福送給民眾，醫院大
尾牙整桌「八九年級都不喝酒」前輩傻眼問 眾人揭真相：不是不喝
PTT網友發文指出，公司尾牙宴上八、九年級新進員工幾乎滴酒不沾，面對長官敬酒，多以駕車或過敏婉拒，引發網路社群熱議。此現象挑戰台灣職場傳統「拚酒文化」，顯示世代觀念差異。貼文曝光後，鄉民一面倒支持年輕世代做法，認為健康意識抬頭、酒駕法規嚴格，加上年輕人更重視個人界線，不願為「合群」而犧牲健康或承擔法律風險。此趨勢凸顯職場文化正轉變，健康與個人權益日益受重視。
賴清德特赦老婦！網友湧入臉書 留言一面倒
[NOWnews今日新聞]總統賴清德今（12）日在臉書宣布，依據《中華民國憲法》第40條及《赦免法》第3條前段規定，批示同意特赦八旬婦人林劉龍子，免除發監執行；貼文一出，在短時間內迅速獲得破萬讚和破千...
連勝文兒子18歲了！蔡依珊曬母子慶生照 曝最驕傲的事
紅豆食府千金蔡依珊與前國民黨副主席連勝文結婚19年，育有2子——連定捷（Romano）、連安捷（Angelo）。長子連定捷近日迎來18歲生日，蔡依珊在社群網站分享母子慶生照，為他感到滿滿的驕傲。
新北酒店妹一招讓人夫暈船 年榨2400萬！他女兒千萬股票也到手
在新北酒店圈打滾的小雯（皆化名），竟讓高齡人夫阿勇深陷情網，靠著「給錢才聯絡」的手段讓男方徹底沉淪，心甘情願掏出超過2400萬元，甚至連價值1000萬元的台泥循環能源科技股票也照收不誤，當元配小英發覺真相後，氣到告上法院，索賠100萬元精神賠償。
律師跳針喊女毒蟲「可教化」！殉職所長父怒回一句KO 對方當場閉嘴
新北市土城警分局清水派出所前所長劉宗鑫，於2024年9月執勤時遭女毒蟲陳嘉瑩開車拖行撞擊護欄，不幸殉職。陳嘉瑩依殺人罪判處死刑，劉家人當庭下跪感謝法官。審判途中，辯護律師強調陳嘉瑩「可教化」，劉宗鑫父親怒回一句，讓對方當場安靜。
爆冷拉下黃國昌人馬！「家樂福員工」陳彥廷現身了 驚人學歷曝
民眾黨新北市第四選區市議員黨內初選近日公布，黨主席黃國昌的「四大金釵」三蘆服務處主任周曉芸爆冷落馬，民調結果由從未露面的「神祕黑馬」陳彥廷勝出。周曉芸此前爆料，沒人認識陳彥廷，他只是在家樂福上班超過10年的員工，更批他根本沒有準備好參選。不過當事人近日終於在媒體曝光了，表示會參選到底，他的驚人學歷也引發議論。
明起熱飆30度 春節連假「雨最猛」地區曝！這天大降溫
春節天氣出爐！天氣風險分析師吳聖宇表示，週末前各地大致晴朗穩定，東半部偶有零星雨，白天氣溫回升至25至30度，夜晚清晨仍涼，溫差顯著。下週一除夕鋒面掠過，北東轉有短暫陣雨，中南部雲量增多。年初一、初二受東北季風影響，北東有局部短暫雨，氣溫較涼，中南部多雲到晴，日夜溫差大。春節連假最後一天（年初六）白天穩定，晚間起鋒面及東北季風增強，北東天氣轉差，降雨機率與氣溫下降，提醒民眾留意天氣變化。
爆冷出線！陳彥廷擁台大高學歷「任職大賣場15年」本人公開震撼原因
政治中心／綜合報導民眾黨三蘆選區議員黨內初選結果揭曉，政治素人陳彥廷意外突圍，擊敗被視為黃國昌子弟兵的周曉芸，以黑馬姿態取得年底大選參選資格。《民視新聞》11日獨家訪問到他本人，他語氣堅定表示將一路參選到底。另一方面，外界也關注他擁有高學歷，卻自畢業後長期在大賣場任職；對此，他本人也公開背後原因，並透露最快本週六將啟動首場競選行程。
高金素梅慘了！律師見1情況：直殺貪污罪
[NOWnews今日新聞]無黨籍立委高金素梅涉入詐領助理費、協會補助款及違反《醫療器材管理法》等三大案件，檢調持續擴大偵辦，認定高金素梅核心幕僚、現任助理張俊傑涉嫌重大，且有逃亡及勾串滅證之虞，向法院...
蔡尚樺深V主持收8萬大紅包 「大谷翔平50轟買主」加碼8次
主持人蔡尚樺卸下主播身分後，憑藉清晰口條及甜美外型，收到許多活動主持邀約，尤其近期適逢尾牙季，她幾乎行程滿檔，並大方在社群分享參與尾牙的心得。11日她主持公司尾牙，該家企業老闆正是大谷翔平50轟紀念球的買主。蔡尚樺不僅透露老闆嗨到加碼8次，就連她也收到8萬元大紅包，令網友看了都驚呆。
蔡依林「愛迪達新中式外套」搭北臉外套太有型！「1單品」幾乎焊上身，保暖又防風！
蔡依林現身VALENTINO 大秀之前，機場穿搭再次成為時尚焦點。這次她以層次混搭演繹「舒適也能很有態度」的旅行穿搭公式，先是套上話題滿滿的 adidas 新中式運動外套，外層再加上 SKIMS x
藍營票房毒藥出爐！吳子嘉嗆「候選人倒大楣」：連何欣純民調都狂升
即時中心／高睿鴻報導今（2026）年底全國將改選縣市長，各黨皆已緊鑼密鼓備戰，綠營尤其動作迅速，近日多縣市接連完成徵召程序、或已進入初選階段；反觀藍營，多地均出現內部分裂局面，連具有執政優勢、選民結構也有利的新北、台中等大都市，國民黨都還未能喬定候選人。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉辛辣評論說，黨主席鄭麗文整天在罵人、吵架，且不僅喬不定候選人，還想搞「鄭習會」，簡直是票房毒藥，藍營的候選人一個接一個倒大楣。
經典賽》台灣隊王牌徐若熙日職首秀遭震撼教育 日媒：苦澀的結果
經典賽台灣隊王牌候選徐若熙加盟軟銀後，今天首度實戰投打練習，日本媒體《西日本體育》報導，徐若熙面對8名打者被敲4支安打，是個「ほろ苦い（有點苦澀）」的結果。徐若熙首打席解決開路先鋒柳町達，隨後被經典賽日本隊國手牧原大成、近藤健介連續安打，雖然讓谷川原健太敲出左外野飛球出局，但又被正木智也敲二壘安打，
早已絕版！日本人來台發現「童年神級糖果」超驚呆 眾人暴動：想飛台灣
許多人到國外旅遊，不僅會購買當地特產當伴手禮送親友，也會到超商或超市尋找「特別商品」。一名日本網友在台灣發現一款「經典糖果」，忍不住拍照並驚呼：「早已在日本消失的糖果，竟在台灣仍有販售！」貼文曝光後，引發網友熱議。
連三天高溫近30度！除夕轉濕涼 下週春節天氣出爐
吳德榮指出，期間西半部地區清晨及金門、馬祖易出現霧氣，交通往返應提高警覺；花東地區及恆春半島則偶有零星降雨機率。各地預測氣溫方面，北部約12至28度，中部11至30度，南部12至31度，東部12至28度。至於年節期間天氣變化，最新模式模擬顯示，除夕16日下午起東北季風南下...
民進黨派誰戰蔣萬安？周玉蔻放話：若派「他」就去扔100顆雞蛋
民進黨2026台北市長人選尚未公布，目前被點名的潛在人選有行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君，以及呼聲十分高的立委王世堅等人，外界相當關注首都之戰由誰出馬對抗現任市長蔣萬安。對此，媒體人周玉蔻在節目《新聞放鞭炮》放話，若民進黨要派王世堅出戰，她會去「扔100顆雞蛋」，民進黨應該不會笨到去提名他。無黨籍立委高金素梅日前因涉貪遭搜索調查，王世堅表示，相信高金素梅......