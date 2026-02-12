林口長庚蟬聯「國家醫療品質獎」特優機構 8項智慧服務流程獲認證

衛生福利部常務次長莊人祥（左）頒發醫學中心級「智慧醫院全機構標章」，由院長陳建宗（右）代表領受殊榮。（院方提供）

林口長庚蟬聯兩屆國家醫療品質獎醫學中心組「特優機構」，院長陳建宗（前排左五）帶領團隊出席頒獎典禮。（院方提供）

第26屆「國家醫療品質獎（NHQA）」頒獎典禮日前舉辦，林口長庚紀念醫院再次展現卓越實力，由院長陳建宗率領醫療與行政團隊出席受獎，林口長庚不僅連續兩年榮獲醫學中心組「特優機構」最高榮譽獎項，更一舉奪下醫學中心級「智慧醫院全機構標章」、「傑出醫療類鑽石獎」及「卓越中心」等多項指標性大獎，顯示林口長庚在醫療品質管理、臨床技術創新及智慧醫療發展上，皆已建立具備國際競爭力的標竿模式。

林口長庚將國家醫療品質獎視為多元發展的競合平台，在院方策略帶領下，由「品質管理中心」整合管理全院的醫療品質與病人安全事務，積極推展各單位的品質競賽及認證工作。透過系統性管理與跨專業團隊合作，院方全力支持各臨床單位持續精進，將卓越的改善計畫轉化為深植於院內的組織文化，確保病人能獲得穩定且安全的醫療服務。

在智慧醫療發展方面，林口長庚本次獲頒「智慧醫院」全機構標章，共有八項智慧服務流程通過認證，且評等皆在「優良標章」以上。其中，「藥事服務流程」、「檢驗／檢查服務流程」及「行政管理服務流程」三項核心領域，更榮獲最高等級的「傑出標章」。這象徵林口長庚透過智慧科技導入，在優化醫療服務流程與管理效能的同時，更精準提升醫療效率與病人安全，全面提升民眾的就醫體驗。

在臨床專業表現上，林口長庚整形外傷科以「全方位上肢外傷顯微重建：林口長庚整形外傷科之臨床創新與國際引領」主題，榮獲極具份量的「傑出醫療類鑽石獎」。該團隊整合了「急性期救命處置」、「亞急性期修復治療」至「慢性期功能重建」的完整流程，建立標準化的創新模式，不僅象徵台灣在顯微重建領域的深厚實力，更長期系統化培育多國臨床研究員（Fellow）與訪問學者（Visitor），將台灣卓越的顯微重建技術推向全球。未來，團隊也將結合AI與智慧醫療，持續提升台灣醫療的國際能見度。

林口長庚「實驗動物中心」以制度治理與研究支援雙軌並進的卓越表現，榮獲本屆「卓越中心」獎項肯定。該中心擁有三千餘坪的標準化空間，每年支援超過200件涵蓋心血管、腎臟疾病及高階手術訓練等研究計畫，是院內醫療創新不可或缺的關鍵後勤。

實驗動物中心不僅通過國際實驗動物管理評鑑及認證協會（AAALAC）認證，更作為台灣達文西手術動物訓練基地，至今已服務逾千名國內外醫療人員，成功打造具備國際吸引力的專業手術教學平台，進一步強化台灣在生醫研發領域的國際競爭力。

林口長庚87年起推動品管圈（QCC）活動，今年獲頒「持續品質改善25年」殊榮。這份長達四分之一世紀的堅持，體現了醫院從第一線同仁到管理階層，對於守護病人安全的長期承諾。

陳建宗表示，本屆獲獎成果斐然，要特別感謝全院團隊同仁的付出與專業合作。展望未來，林口長庚將持續以病人為中心，將科技創新與全人照護理念緊密結合，深化品質管理與智慧應用，攜手醫療團隊打造更具韌性的醫療體系，持續為提升台灣整體醫療品質貢獻心力。

