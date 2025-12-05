林口長庚送上聖誕健康禮 攜手MOMO家族守護孩子成長
身為家長總是擔心孩子長不高?除了先天遺傳的因素，日常生活還可以做什麼樣的努力呢?林口長庚12/5辦理聖誕節衛教關懷活動，首先由大專志工隊幸運草兒童劇團熱鬧開場，劇團特搭配衛教主題，改編家喻戶曉的童話故事《小紅帽與一隻小豬》，讓小朋友學習培養良好生活習慣。活動現場由兒科薛郁臻醫師進行衛教講座，提供家長規律追蹤孩子生長曲線的撇步，協助孩子長得健康又理想。
薛郁臻醫師表示，孩子的身高與父母的遺傳密切相關，但後天的照顧同樣重要，建議家長定期記錄孩子的身高體重，並利用兒童健康手冊內的生長曲線追蹤發育趨勢；若發現身高明顯掉落兩條百分位曲線、長期停滯，或出現性徵過早發育(女生注意胸部發育、男生注意睪丸發育)，皆應及早至兒童內分泌科評估。醫師也會透過「骨齡」了解骨頭成熟度，以預估最終身高；若骨齡提前可能代表早熟，若延遲則可能與生長激素或營養問題相關。對於身材矮小的孩子，初步檢查評估項目可能包括電解質、甲狀腺、腎臟功能（如蛋白尿）、血液是否貧血等，並留意是否具有特殊外觀可能提示基因異常。
林口長庚兒童內科部朱世明部主任表示，生長激素以脈衝式分泌，其中深睡期是分泌高峰，因此國小孩童至少需要8小時充足睡眠，均衡攝取五大類食物、少吃甜食與油炸物、並維持規律運動，都有助於促進荷爾蒙分泌與骨骼健康。長得高、長得好是每一個爸爸媽媽對孩子的期望，朱部長提醒家長善用兒童健康手冊的生長量表，定期且持續的監控孩子生長發育的動態趨勢，並與專責醫師密切配合，讓孩子能夠贏在起跑點。
除了衛教活動之外，林口長庚特別安排MOMO家族櫻花姐姐、優格姐姐，帶來精彩的聖誕節組曲表演，現場小朋友和家長看得目不轉睛，更有住院的孩子推著點滴架、坐著輪椅至大廳觀賞演出。聖誕節是溫暖且充滿希望的節日，即便無法親臨現場，醫護團隊也會將祝福及小禮物送至病房，與孩子一起同樂。未來，林口長庚也會持續不懈的守護孩子健康，成為病童及家屬最堅實的力量。
