林口長庚醫院採用「新式單孔達文西無痕式乳房切除手術」抹去乳癌病人創傷
根據國民健康署2022年統計，台灣乳癌年齡標準化發生率高達每10萬人口92人，持續蟬聯女性癌症首位。林口長庚醫院以穩健的治療成果與持續創新，成為國內乳癌治療的重要標竿。院方統計2018-2022年乳癌治療成效，第1至4期的年齡調整存活率分別為96.33%、92.86%、83.52%與49.9%，各期表現皆優於全國醫學中心平均值。
林口長庚乳房醫學中心郭玟伶主任表示，林口長庚乳癌團隊透過多科專業合作、先進藥物治療策略與高科技醫療技術，為乳癌病患爭取最佳治療成績，2025年4月底再成立乳房醫學中心，更實質強化對乳癌病患的醫療服務，其中，機械手臂輔助手術是一大亮點。長庚醫療體系自2022年起率先啟動「達文西單臂手術系統（Single Port, SP）」臨床試驗，累積多科臨床手術案例，乳頭保留式乳房全切除手術為核心研究術式之一。隨著試驗成果成熟，林口長庚於2025年5月成為全國少數正式引進SP系統的醫院，進一步精進無痕式乳房切除與即時重建手術，大幅提升病人術後生活品質。
單孔設計切口隱藏 並提高手術精準度
郭玟伶主任指出，達文西單臂手術系統僅需單一切口，最小約2.5公分即可完成多角度操作，透過高解析三維立體影像與10倍放大倍率，機械手臂能在狹小空間中靈活旋轉，克服人體的解剖曲度限制，進行進行精細的組織剝離、隱藏傷口、減少術中出血，是非常適合使用在乳房切除手術的機械手臂系統，可以突破過去傳統手術或內視鏡手術的盲點，在保留美觀的前提下做精準的癌症切除。
乳房達文西手術個案分享
旅居美國的42歲陳小姐，在美國被診斷為右側第二期乳癌，須接受全乳切除，在驚嚇難過之際，得知有親友曾罹患乳癌，在長庚接受達文西手術後復原良好，於是返台就診。
經影像評估，其乳房皮膚與乳頭未有癌症侵犯跡象，可採用乳頭保留式單臂乳房達文西切除手術，但陳小姐身形纖瘦，腹部沒有足夠的脂肪組織可用來重建乳房，因此選用矽膠義乳進行切除乳房後的立即性重建。
術後病理檢驗結果顯示切緣乾淨，陳小姐返美接受後續治療。美國主治醫師對於台灣能同時達到癌症切除標準並保留良好乳房外觀感到驚艷。陳小姐安心接受化療和放射線治療後，目前也接受口服荷爾蒙治療和最新實證的標靶治療，並定期於美國及台灣兩地追蹤。
乳房外科以單臂達文西精進無痕式乳房切除手術抹去乳癌病患創傷
郭玟伶主任表示，女性過去害怕的乳癌治療，最在意影響生活品質與身體形象創傷，如今也因手術科技進步獲得解決。我們從胸壁側面手臂放下時可隱藏的3至5公分直式傷口，以單臂達文西克服了胸廓與乳房弧度，在清晰穩定的視野下精細剝離並切除含癌的乳腺組織，包含前胸最內側以傳統或內視鏡手術容易產生死角的位置，完整保留乳房與乳頭皮膚，再輔以乳房重建達到外型恢復且正面無疤的效果。
已完成300多例乳房達文西手術 超過50例SP單臂達文西乳房切除
郭玟伶主任帶領的長庚乳房達文西團隊，自2018年迄今已完成300多例乳房達文西手術，自2021年取得SP執刀醫師資格後，於2022年執行臨床試驗至今已累積執行超過50例SP單臂達文西乳房切除，除與韓國及歐美專家技術分享外，2025年10月更成功舉辦台灣首次乳房達文西實境手術示範。
長庚團隊是世界上預防醫學團隊中乳房SP達文西手術技術的重要推手，在完整的手術流程進行和嚴格執行手術登錄與術後結果監測下，手術切緣陽性率僅2%，乳頭保留式全切下的乳頭復發率僅1.2%。除技術研發推展外，也合併暨有的乳房自體組織顯微皮瓣重建，還有乳房神經重建，以及創新技術同時使用機械手臂取得腹部皮瓣的「全機械手臂乳房切除與重建手術」，達成自然的乳房外型和感覺功能重建。跨科手術團隊9位醫師迄今共發表近20篇研究論文，經常受邀國際演講，更吸引國內外乳房與整形外科醫師申請觀摩。
透過示範與教學把技術推向世界 讓更多病人受惠
在臨床成果與技術能量雙重肯定下，林口長庚獲國際官方認證為「台灣乳房達文西單孔手術示範與教學中心」。郭玟伶主任強調，這項手術的發展在亞洲走得比歐美還先進，因為亞洲人的體型較小更適合乳房達文西手術的執行，而較西方人容易增生疤痕的體質，也可以因為隱藏了傷口而減少了美觀影響。更重要的是在嚴謹的手術操作下，對於纖瘦的亞洲女性，我們可以更精準拿捏切除與保留之間的界限。「我們希望以嚴謹的臨床試驗為基礎，再透過示範與教學把技術推向世界，讓更多病人受惠。」
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為林口長庚醫院採用「新式單孔達文西無痕式乳房切除手術」抹去乳癌病人創傷
