林口長庚「早產兒回娘家」 巴掌仙子奇蹟長大見證生命的韌性與希望





為促進醫護團隊與早產兒家庭的情感連結，林口長庚紀念醫院八日舉辦一年一度的「早產兒回娘家」活動。今年活動特別邀請兒童內分泌暨遺傳科邱巧凡醫師主講「陪伴小腳丫長高、長大、長好——談巴掌仙子的生長發育旅程」，協助家長深入了解早產兒的生長發育歷程與醫療照護重點。

活動現場氣氛溫馨熱鬧，除了有MOMO家族的大樹哥哥與泡芙姐姐帶領大小朋友歡樂互動、共舞遊戲外，最令人動容的時刻，莫過於「Q寶媽媽」親自分享孩子的成長故事——一段從400克的巴掌仙子到健康快樂小學生的奇蹟旅程。

大樹哥哥、泡芙姐姐與小朋友歡樂共舞

Q寶在媽媽懷孕僅22週時就迫不及待來到世界，出生體重僅400克，是醫院前所未見的極早產個案。主治醫師江明洲醫師與醫療團隊以「只要他不放棄，我們就不放棄」的承諾陪伴母子走過艱辛的治療歷程。歷經七個月住院，媽媽每日風雨無阻探望，內心焦慮卻從未退縮。出院後，她更全心投入照護與復健訓練，長庚醫院團隊也持續提供居家訪視與衛教支持，協助Q寶穩定成長。

Q寶媽咪分享照顧早產兒的心路歷程

進入學齡後，Q寶雖一度面臨社交與語言挑戰，但媽媽以繪本互動與耐心陪伴，幫助他逐步克服困難。如今，Q寶已是活潑開朗、學習力強的小學二年級生，完全看不出曾是巴掌大的早產兒。媽媽感性地說：「只要孩子有進步，再累都值得。」

活動現場同時設有「健康博覽會」，由新生兒科醫師提供醫療諮詢，並邀請物理治療師、職能治療師及牙科醫師進行體適能檢測與口腔檢查，另設「親子共讀區」，鼓勵家長與孩子一同閱讀、互動，促進語言與學習發展，強化親子連結。

林口長庚「早產兒回娘家」溫馨登場 巴掌仙子奇蹟長大見證生命的韌性與希望

活動現場氣氛溫馨，看到早產兒健康成長，桃園市衛生局局長賈蔚感動地說：「從照片及影片中看到這些孩子們，從出生時僅有幾百公克、在保溫箱裡努力呼吸，到如今能開朗地上學、自在地奔跑，還回娘家來參加活動，真的讓人非常感動。這一路走來，離不開醫療團隊無微不至的照顧與家人堅定的愛。感謝林口長庚醫院多年守護早產兒的用心，也祝福每個孩子都能健康快樂地成長。」

桃園市婦幼發展局局長杜慈容表示：「每個小小生命的成長，背後都有醫療團隊日以繼夜的努力與細心守護。感謝長庚醫院專業的醫師與護理人員，讓家庭重拾希望與笑容。婦幼發展局將持續支持早產兒照護工作，與大家一同守護母嬰健康。」

林口長庚醫院新生兒科主任江明洲醫師表示，醫療團隊秉持「一個都不能少、每位都是寶、個個要健康」的理念，持續提升早產兒照護品質。林口長庚新生兒科於2024年以「重症新生兒全人照護網」榮獲台灣永續行動獎金獎，今年更因致力於降低早產兒腦室出血率，獲得專業社群肯定，成為全台發生率最低的醫院。

「早產兒回娘家」不僅是一場溫馨的聚會，更是一段段動人的生命故事。透過這場活動，醫療團隊與家屬共同見證——即使生命從微小開始，只要有愛與陪伴，奇蹟就在成長的每一步中綻放。

