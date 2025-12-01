林口長毛黃狗「大黃弟」重生記 前腳潰爛見骨奮力活下來

康復後在新家休息。（新北市動保處提供）

一隻在林口流浪多年的長毛黃狗，前腳嚴重潰爛、深可見骨，卻仍忍痛求生。所幸獲新北市動保處及獸醫團隊即刻救援，經長時間治療逐漸康復，最終被在地老師認養，取名「大黃弟」。從街頭求生到老年安養，大黃弟的故事不只是一條狗的重生，更讓人看見人與動物之間溫暖而深刻的陪伴。

新北市動保處表示，日前接獲民眾通報後，救援人員到場發現這隻長毛黃狗傷勢驚人，前腳大面積潰爛，敞開的傷口深達見骨，推測已忍痛多時。儘管如此，牠仍努力緩慢行走尋找食物，讓現場人員心疼不已。救援後，大黃弟被送往五股動物之家，在獸醫師清創、止痛、投藥與X光檢查後，確認傷勢未侵蝕到骨骼，經連日細心照護與營養補給，傷口逐漸結痂，精神狀況也大幅恢復。

已恢復健康。（新北市動保處提供）

大黃弟剛被救援時。（新北市動保處提供）

隨著身體逐漸康復，大黃弟的個性也從緊繃戒備變得願意親近人。就在此時，住在林口竹林寺附近的1位老師多次到動物之家探望，最終決定敞開家門收留牠。老師受訪時表示，大黃弟在年輕時就常出現在社區，是1隻安靜又不打擾人的狗，「看著牠從年輕到變老，再看到牠受傷、被救回來，真的很感動。」

老師曾旅居海外多年，能說5國語言，近年返台定居並投身教育工作。她說，在世界各地走過後，更懂得「安穩」與「歸屬」的珍貴，「希望牠能在熟悉的地方安度晚年，這份陪伴其實也是牠給我的禮物。」

動保處呼籲，與動物的互動是城市裡最自然也最珍貴的情感之一，市府持續推動救援、醫療與收容改善，期望讓更多生命被看見、被善待。若民眾發現受傷或需要協助的動物，可立即撥打1959動保專線，由專業人員到場處理，讓更多像大黃弟一樣的生命，有機會迎來屬於自己的第2次幸福。

