林口長者挑戰「最強腦力王」 拉密競賽獎金上看萬元

▲活到老樂活到老，拉密競賽刺激又動腦！

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】活到老樂活到老，拉密競賽刺激又動腦！為促進長者社交互動、延緩老化並激發思考力，林口公所特於今(30)日辦理「林口社區長者拉密牌位爭奪戰」，出動林口區各里42位銀髮同學，其中最高齡者達87歲，現場氣氛刺激、掌聲不斷且歡聲雷動，今年沒報名參加實在可惜！

本次比賽採用標準Rummikub（快樂拉密）規則，分為預賽、複賽與決賽三階段進行，十分考驗參賽者的邏輯推理與策略思維。競賽分為「社區組」及「個人組」，取總排前3名將獲得獎金及獎狀，並特別加頒獎金社區最佳團隊獎，本次社區組及個人組第一名分別來自東勢里、湖南里的林淑雯及湯湘如大姊，最佳團隊獎來自新北郡社區，讓我們一起恭喜他們！

林口區長鄭淑敏說，本所開辦長輩社區樂活「幸福到你家」活動近5年，課程內容豐富多元，今(114)年想讓長輩有一個互相認識、動腦且歡熱的團體活動，「長者拉密牌位爭奪戰」就是公所特別為長輩量身打造的新型活動，從賽前培訓到比賽當日不斷地鼓勵與陪伴，我們期盼透過拉密桌遊，讓長輩在娛樂中訓練邏輯思考、培養耐心與專注力，同時促進社交互動，讓學習與快樂並行。

競賽現場，南勢里李阿嬤（84歲）牌技及牌運超群，全場盈滿笑臉與同桌牌友互動，不僅順利完成比賽，還晉級複賽，成為現場最受歡迎的參賽者之一，講師表示：「2個月前她還拿不穩拉密手牌，更別說瞭解規則，現在孫子都打不贏她」，李阿嬤開心表示：「這個遊戲不只讓我動腦，也讓我交到好多朋友，我覺得自己越來越年輕！」

林口區公所進一步表示，未來公所將持續推動「幸福到你家」系列活動，整合健康促進、社區關懷與終身學習，打造高齡友善環境，讓長者「動得開心、學得快樂、活得健康」，讓健康幸福走進你我的家庭！