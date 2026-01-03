林口靜思堂感恩茶會 敦親睦鄰結好緣

新北市林口靜思堂，2022年3月3日動土，經過三年多時間建設，已經啟用。慈濟志工舉辦感恩茶會，感謝建設前後，一路護持的大眾，也祝福這個社區道場，是一個人人喜愛的美善境地。

「歡喜，歡喜，歡喜一起來。」

林口靜思堂感恩茶會，將近八百人蒞臨。回顧著2022年3月3日動土紀錄，三年多建設完成，現在時常菩薩雲集。

慈濟志工 許長欽：「看到今天來，以及所有的菩薩，滿臉的笑容，讓我們滿心的歡喜。」

靜思堂在社區裡，開設多種人文課程，也是民眾植福田的園地。有人承接媽媽竹筒回娘家的習慣，繼續日日行善。

民眾 褚傳真：「現在(媽媽)她往生了，我也是每天投十元，替媽媽植福田。」

「老的要顧、年輕的要箍」，道場熱絡起來，人文生活就在身邊。

