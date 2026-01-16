林口靜思堂新落成 歲末祝福敦親睦鄰

新泰地區慈濟人有新家，林口靜思堂在1月10日正式啟用，同時連續二天舉辦社區歲末祝福活動，有二千多人來參與，不單是來接受師父們的祝福，也帶著竹筒回娘家，用滿滿的歡喜心，迎接社區新道場的落成。

鼓聲隆隆響徹雲霄，新泰區慈濟人有新家，林口靜思堂在2022年動工，2026年初，正式啟用，靜思精舍常住師父，與地方政要，特來參與剪綵。

林口高中校長賴春錦，15年前，見證林口靜思書軒啟用，這次又有好因緣。

林口高中校長 賴春錦：「每個人都有善的心，想要做一些事情，然後有時候，會覺得一個人力量很小，有了靜思堂之後，這個力量有個聚集的地方，大家共同來做，力量就會擴大，變得更好。」

廣告 廣告

社區民眾也同樣期盼，歡喜有慈濟做鄰居，帶著竹筒回娘家，參加歲末祝福活動。

民眾 陳芃榛：「希望我的小小零錢跟銅板，可以行大善，救這世界黑暗各個角落。」

民眾 鄭涵嬬：「可能早餐我們買回來的小零錢，一點一滴攢起來，希望可以讓她(孩子)知道說，她很幸福，我們希望也可以讓她，也幫助很多小朋友，跟她一樣幸福。」

靜思堂啟用後，連續二天舉辦歲末祝福活動，共計有二千多人來參加，透過影片回顧慈濟這一年來的善足跡，也領到上人祝福的福慧紅包。

民眾 柯洁澐：「有能力，盡量積福積德，幫助這些窮苦的人，盡自己力量所能。」

合鳳里里長 李永憲：「這個福慧紅包，就會讓我有一個安心的感覺，台灣人就是看到紅就是喜事，安心，歡喜心。」

林口是新北市人口快速成長的行政區之一，靜思堂位在人口稠密的新興社區，年輕家庭族群多，推動蔬食，帶動環保教育，舉辦親子活動，都會是未來的重點，邀約更多人，走入善的道場。

更多 大愛新聞 報導：

大林慈院體貼患者 化療中心整修重啟

0117歷史今天 援助獅子山

