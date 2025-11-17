林口「財神爺」? 男子一週2度給地瓜球攤塞錢店家霧煞煞

社會中心／綜合報導

難道是財神爺降臨嗎！新北市林口區一家地瓜球攤位，卻在還沒營業的時候，保冷桶上被男子塞了三百元，而已經是這周來第二度被塞錢，一共拿到六百元，有人猜男子可能失智，但也有人猜是不是要捐待用餐，店家一頭霧水，把錢通通交到派出所，同時PO網呼籲男子，別再塞錢了！

頭戴帽子的男子，來到還沒營業的地瓜球攤位，停下腳步，在自己的包包裡翻啊翻，拿出一疊鈔票，隨後數了一下，就塞進保冷桶夾縫中，店家上班一看，赫然發現攤位竟被夾了三百元，這還是這周以來，第二度被塞錢，店家一頭霧水，緊急PO網協尋塞錢男子。店家發文強調感謝男子好意，但對來路不明的錢，不敢收也不能收，已把錢拿去警局，呼籲男子記得去領回。附近店家表示「我們沒有看過他，老闆娘本身也沒有看過這個先生，對那個先生也沒有印象，所以她就決定把錢送去警察局，畢竟也不知道這先生這筆錢，是想要拿來做什麼用。」

林口「財神爺」降臨？ 男子一週2度塞錢給地瓜球業者

店家po文協尋男子盼不要再塞錢 他們不敢收也不能收（圖／林口大家庭FB）

新北市林口區中正路上，一家地瓜球攤位，出現一名男子，趁著店家還沒營業，接連現身攤位塞錢，兩次共六百元，沒留下任何紙條，莫名有財神爺降臨，網友猜測會不會是要捐待用餐，還有人推測可能想儲值，又不太好意思說，但也有人認為，男子行徑比較像是失智，無故給錢給東西。附近店家表示「有其他店家留言說，他們也有遇過這個狀況，是塞錢的那個先生，好像有放飲料跟衛生紙之類的商品，（可是都不知道動機如何），對不知道動機如何。」

男子塞了三百元至保冷箱 這周以來二度塞錢（圖／林口大家庭ＦＢ）

天降善款，卻因為不明不白，反倒讓店家擔心「沒有白吃的午餐」，最終交由警方來處理。

原文出處：林口「財神爺」降臨？ 男子一週2度塞錢給地瓜球業者

