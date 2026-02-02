林口「這路段」瓦斯車7天釀2事故 凱燕駕駛閃過人生跑馬燈

豐田休旅車左側車身嚴重毀損。翻攝畫面

新北市林口區106縣道8.5公里處，短短7天內發生2起交通事故，共造成3人受傷，其中1起事故的保時捷休旅車67歲謝姓駕駛還一度受困車內，所幸沒有外傷，不過因為2起事故都與瓦斯車有關，當地民眾也在臉書社團表示「看到瓦斯車閃開一點，安全第一！」

第一起事故發生在1月26日上午8點左右，43歲洪姓男子駕駛小貨車載運瓦斯鋼瓶，行經106縣道8.5公里處時，與右方叉路駛出的保時捷休旅車發生撞擊，小貨車直接朝休旅車駕駛座位置撞擊後，保時捷車頭在撞往山壁，造成引擎蓋隆起，67歲保時捷駕駛謝男則受困車內，所幸經消防隊員協助脫困後，並沒有明顯外傷，僅因緊張過度換氣，而洪男則左手臂輕微擦挫傷，沒有就醫。

另一起事故發生在昨（1日）下午4點55分，24歲張姓男子駕駛豐田休旅車由106縣道往林口方向行駛，但因疑似未靠右行駛，與對象25歲朱姓男子駕駛的瓦斯貨車發生對撞，張男的休旅車半邊車身板金幾乎消失，車體嚴重毀損，不過張男並無外傷，朱男則多處擦挫傷送醫治療。

保時捷休旅車與瓦斯車發生車禍。翻攝畫面

警方到場調查2起車禍，均無酒駕的情況，調閱監視器釐清車禍的發生原因，不過有網友在臉書社團發文，表示該路段的「瓦斯車」車速都很快，呼籲其他民眾行經該路段時，「看到瓦斯車閃開一點，安全第一」，也希望相關單位可以處理一下。



