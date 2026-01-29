【林口109刀弒親案 2】林清岳開庭竟邪笑 弒雙親沒悔意.嗆記者沒有人性

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

「還照？你們有沒有人性啊！」震驚全台的弒親案主嫌林清岳，在借提出庭時，突然對著鏡頭失控怒吼。當年法庭還允許媒體拍攝，鏡頭記錄下這驚人一幕。記者接著追問：「會不會想父母？」林清岳短暫停頓後回答：「會。」但下一個問題，讓現場空氣凝結：「那你會不會後悔？」他看著鏡頭，露出邪惡一笑，反問一句：「你說呢？」這段諷刺畫面震驚全台。

【林口109刀弒親案 2】林清岳開庭竟然邪笑，砍死雙親沒悔意，怒嗆記者攝影沒有人性。（圖／三立新聞資料照）

林清岳開庭時突對鏡頭怒吼 還照？有沒有人性啊！

林清岳落網後，多次被借提出庭。當年法院還允許攝影機進入審理庭，媒體得以完整記錄被告的一舉一動。林清岳面對鏡頭毫無遮掩，神情冷漠、態度高傲，甚至不時流露出挑釁意味，彷彿自己才是被冒犯的一方。



那一天，當攝影機持續拍攝時，他突然情緒爆發，對著鏡頭怒吼：「你們照夠了沒？有沒有良心啊！有沒有人性？」語氣激烈、聲音嘶吼，透過新聞畫面傳遍全台。



這句話之所以引發巨大衝擊，不只是因為語氣激動，而是因為它出自一名親手砍殺父母 109 刀 的人之口。竟然質問「人性」的他，正是殺死父母的加害者兇手本人。這樣的反差，讓社會無法理解，也無法原諒。那一刻，鏡頭不只是記錄案件，也記錄徹底顛倒常理的價值觀。這一幕震撼當年的觀眾，也成為台灣刑案史中，最難被遺忘的開庭畫面之一。

林清岳還押北所時記者問：會不會後悔 他竟回答：你說呢？

在林清岳那聲：「還照？有沒有人性啊！」之後，記者在林清岳還押北所時持續追問，「你會不會想父母？」面對這個問題，林清岳語氣平淡，只簡短回答：「會。」沒有情緒起伏，也沒有多餘解釋，真正讓現場空氣凝結的，是接下來那一題：「那你會不會後悔？」



林清岳沒有低頭、沒有沉默，也沒有顯露任何掙扎的神情，而是直視提問者，冷冷反問一句：「你說呢？」這三個字，是一種近乎挑釁的冷漠回應，彷彿後悔與否，根本不在他的價值判斷之中。這一瞬間，現場陷入短暫的靜默，這句「你說呢？」似乎意味著，林清岳——沒有悔意。

林清岳一度想引爆瓦斯桶 冷靜計算想放火焚屍

開庭時，林清岳依舊沒有表現出悔意，甚至冷靜交代，他原本計畫用酒精膏點燃瓦斯桶，焚屍滅跡。當年偵辦此案的板橋地檢署檢察官黃河村指出，現場發現酒精膏已經揮發完畢，並在一、二樓各發現一個瓦斯桶。



這些跡象顯示，焚屍並非一時情緒，而是事前曾經納入考量的滅證手段。對辦案人員而言，這樣的冷靜計算，比激情殺人更令人不寒而慄。因為它代表的，不只是殺意，而是一連串「如何讓事情消失」的思考過程。

【林口109刀弒親案 2】林清岳開庭竟然邪笑，砍死雙親沒悔意，怒嗆記者攝影沒有人性。圖為林清岳遺留在凶宅現場的酒精膏。（圖／三立新聞資料照）

北所教誨師證實 林清岳弒親沒有懺悔

資深教誨師張柏舟曾經接受訪問指出，林清岳直到死刑執行前，始終沒有真正懺悔。林清岳長期認為，身為兒子，自由使用父母的金錢是天經地義，反而因「還需要開口要錢」而感到忿忿不平。在林清岳的認知中，父母沒有滿足他，就是對不起他；社會對他的批評與輿論，更被他視為不公平對待。教誨師直言，林清岳始終認定自己才是受害者，對於殺害父母，沒有真正的愧疚。

林清岳姐姐曾追問弟弟殺人動機 痛心再也無法孝順爸爸

林清岳還有同父異母的2名姊姊。案發後，姊姊無法接受弟弟的說法，更否認他聲稱「曾遭父親毆打」的指控。她們甚至透過律師向檢方提出告訴，只希望弄清楚弟弟真正的犯案動機。姊姊悲痛表示，人倫悲劇本就不該發生，但連親人都必須透過法律，才能試圖理解真相，這本身就是另一種撕裂。



不過再怎麼探究，也無法挽回父母親生命。林清岳姐姐當年接受訪問時說：只希望父母親能夠早日安息，但我不相信爸爸會這樣走了，我還要想著努力賺錢養他，希望能繼續成為爸爸的女兒。」令人不捨。

【林口109刀弒親案 2】林清岳開庭竟然邪笑，砍死雙親沒悔意，怒嗆記者攝影沒有人性。（圖／三立新聞網）

法務部長陳定南批准死刑執行令 林清岳2002年母親節伏法

林清岳案經過2度發回台灣高等法院更審，直到2002年3月28日，最高法院判處了林清岳死刑定讞，其他5名共犯也判處有期徒刑5年到16年確定。同年5月3日，前法務部長陳定南批准林清岳死刑執行命令，3天之後也就是5月6日，林清岳被押到臺北監獄刑場執行槍決。當天晚間9點15分執行槍決前，檢察官最後一次訊問他：為何要殺害父母？他說了這句話：「因為小時候學壞，而他也知道錯了」。林清岳槍決伏法，結束短暫卻充滿血腥的一生。

【林口109刀弒親案 2】林清岳開庭竟然邪笑，砍死雙親沒悔意，怒嗆記者攝影沒有人性。（圖／三立新聞資料照）

林清岳槍決伏法後死後捐贈器官 濤天大錯難彌補

林清岳槍決伏法後，捐出心臟、腎臟、眼角膜以及部分皮膚、骨骼等器官。有人認為，這是他人生最後留下的價值；但對被害者家屬而言，再多捐贈，也無法換回父母的生命。殺父殺母，天理難容，法律可以終結一個加害者，卻無法撫平留下來的創傷。「你們有沒有人性？」、「你說呢？」這兩句話，成了林清岳弒親案最難被遺忘的諷刺。

【林口109刀弒親案 2】林清岳開庭竟然邪笑，砍死雙親沒悔意，怒嗆記者攝影沒有人性。圖為林清岳回現場模擬行兇經過遭親友追打。（圖／三立新聞資料照）

本文撰寫、依據當年現場採訪、法庭採訪現場紀錄與摘自判決書

