【林口109刀弒親案 3】林清岳弒親凶宅傳靈異？最後一封懺悔信曝光

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

林清岳弒親案震驚全台，當年凶宅傳出後來曾有人入住，卻夜夜不安、聽到怪聲，只能全數搬離，甚至請道士、法師作法，希望安住冤魂。而另一頭，直到槍決前林清岳才表達後悔。曾經寫信給記者表達「一切，來不及了。」最後一封信，曝光他身為兒子卻逆倫弒親的懺悔。

林清岳弒親案凶宅陰影傳夜夜不安 入住的人全搬走

林清岳弒親案發生後，命案現場迅速被貼上「凶宅」標籤。鄰居回憶，後來曾有人入住，但住在裡頭的人很快就發現情況不對勁。有人形容，晚上特別難睡，總覺得屋內氣氛壓迫，甚至聽到彷彿有人走動的聲音，卻怎麼也找不到來源。鄰居說，那種不安讓人精神緊繃、心生恐懼。最後住的人全數搬離。凶宅是否真的有靈異，無從證實，但人心的恐懼，卻是真實存在。

林清岳弒親案住宅風水之說 【鐮刀煞】讓人性偏離？

熟悉風水的師父指出，林家地勢下方的小路形狀宛如一把鐮刀，民間稱為「鐮刀煞」，象徵割裂、衝突與不安。這類地形，在傳統觀念中，被認為容易影響居住者的性情與家庭氣場。當然，風水不能成為犯罪的理由，也無法解釋一切，但這樣的說法，反映的是社會在悲劇之後，試圖為「為何會走到這一步」尋找答案。當人們無法理解人性為何崩壞，便會轉向地理、命理、環境等外在因素，試圖拼湊一個可以被理解的脈絡。

林清岳父親睡夢中遭殺 法師：這樣的魂難安息

有法師指出，人在睡夢中、毫無預警遭殺，情況在民間信仰中被視為特別。因為人在清醒狀態下，尚有防備與反應的心理準備，但在完全不知情的情況下被奪命，魂魄容易停留在當下狀態，難以離開。這也是為什麼民間相信，林家凶宅長期難以平靜，最後只能透過宗教儀式，希望讓亡者得以安息。

林清岳死刑定讞借提時候與記者的對話 【趕快執行就好】

回憶 28 年前，筆者剛當社會記者一年多，在法院借提林清岳時，曾有過一段至今難忘的對話。面對提問，林清岳先是說：「誰都不願意這樣，這種事情誰都不願意發生。」語氣看似平靜，卻沒有情緒波動。當記者進一步問到，是否理解父母打他是為了他好，他沉默了一會，沒有辯解，也沒有反省，最後只淡淡回了一句：「就趕快執行就好。」

林清岳2002年母親節槍決伏法 最後一封遲來的懺悔信曝光

直到生命最後階段，林清岳才開始接觸佛法，也簽下器官捐贈同意書。筆者當年曾寫信探詢他的內心世界，並在執行前一個月，收到他的回信。當年這封信並沒有立刻整理成報導，而是在 19 年後、2021 年母親節前夕，從舊箱子中被重新翻出。



林清岳的信寫著………



您好，非常抱歉！現在才回信予您，很感謝您來信中的關心。這對於現在的我格外受用。如今官司已駁回，即將執行，心中有著您及許許多多人的關心，心情並不會差多少，還是十分心平氣和，多謝您帶給予清岳的勇氣，衷心祝福您，如您有需要清岳的地方，再勞您告訴一聲，清岳會盡力協助。時間不多了，書還沒寫好，好趕好趕…… 罪人 林清岳敬上 2002.4.2



這起案件已過28年，曾經震驚台灣社會。雖然林清岳生前已經接受佛法，信中也表達平靜，態度與之前借提受訪時的高傲也不同。信中，林清岳語氣出奇地平靜。他感謝關心，表示官司已駁回，即將執行。字裡行間，看不到激情，也看不到為自己辯解，只剩下對時間不足的急促感。這封信，清楚記錄了一個人走到生命盡頭時，才意識到一切都已經來不及。

林清岳弒親案28年後的警告 愛孩子可以但絕對不能溺愛

這起案件已過 28 年。林清岳生前或許在最後階段試圖尋求心靈安放，但殺父殺母，終究天理難容。法律已經執行，生命無法重來。留下來的，是社會反覆提問的警示：「有錢的父母不能溺愛孩子」、「壞朋友不能交」、「孝順不是貪圖財產」。這些話在悲劇發生前聽來老套，卻在悲劇發生後，成為最沉痛、也最真實的提醒。重大社會案件，從來不只是結束在判決、槍決的那一天，而是長久留在社會的集體記憶裡。

本文撰寫、依據當年現場採訪、法庭採訪現場紀錄與摘自判決書

