【林口109刀弒親案1】18歲林清岳將父母活活砍死 全案至今讓人不寒而慄
資深記者鍾志鵬 / 台北報導
新北市蘆洲2026年1月17日爆發逆倫慘案。身為家中獨子的廖聰賢因為不服賣蔥油餅的父母管教、零用錢太少，持刀將父母活活砍死。全案馬上令人聯想起發生在28年前的林清岳弒親案。身為家中富二代獨子的林清岳狠心下手的原因一樣，不服管教。為了貪圖遺產、奠儀、保險金，竟然夥同女友、朋友5人聯手殺人。林清岳父母總計身中109刀死亡，而林清岳自己就砍了106刀。
林清岳深夜趁父母熟睡行兇 逆子弒親震碎人倫
1998 年，新北市林口一戶原本安靜的住宅，在深夜被鮮血與尖叫撕裂。年僅 18 歲的富二代獨子林清岳不學好、不服父親嚴格管教，夥同女友與友人共 6 人，聯手殺害親生父母，持刀狂砍 109 刀。
警方獲報後趕抵現場，發現一對夫妻倒臥家中，渾身是血，現場血跡斑斑，畫面令人不忍卒睹。經過檢警抽絲撥繭調查，兇手竟是死者的親生兒子林清岳。他跟女友賴英毓以及5 名友人事前密謀，趁父母熟睡時闖入臥室，由林清岳持菜刀下手，對父母瘋狂砍殺。「親生子弒父母」兇案，讓鄰里與警方難以置信，震驚社會。
林清岳殘忍兇狠殺紅眼 他一個人就106刀置父母於死地
警方鑑識結果顯示，林清岳對父母共砍 106 刀，之後還脅迫同夥補砍 3 刀，合計 109 刀。林清岳父親林銀樹身中 57 刀，母親曾玉甘身中 52 刀，傷勢遍布全身，死狀悽慘。
警方指出，這不是情緒失控的一時衝動，而是持續、反覆、明確的殺意。尤其母親曾玉甘驚醒後哭泣求饒，甚至逃到一樓，仍遭林清岳追殺砍死，更顯林清岳心狠手辣，毫無人性，讓辦案人員感到震撼與不寒而慄。
林清岳出身富裕家庭 父母溺愛卻成悲劇
林清岳1979 年 12 月 18 日出生，是家中唯一的兒子。父親林銀樹是地方知名的總鋪師，辦桌收入穩定豐厚，在地方頗有名氣。母親曾玉甘對兒子更是疼愛有加。為了讓兒子「不要輸在起跑點」，林清岳國中時就擁有機車代步，家中也購置當年價格不菲的進口筆記型電腦。但這樣的照顧，並沒有換來林清岳向上發展，反而讓他沉迷享樂，逐漸偏離正軌。
林清岳五專學業中斷 人生逐漸開始失控
林清岳讀五專只有 3 年就遭退學，父親希望他返家幫忙辦桌，學一技之長，卻他不要。林清岳長期無業遊蕩，母親擔心他生活困難，每個月固定給他 3 萬元零用錢花用，但林清岳需求無底洞，錢當然不夠用。28年前的3萬塊很好用，但這筆錢助長林清岳揮霍。林清岳跟酒肉朋友出入酒店、賭場，甚至吸食毒品，生活完全失序，父母、家人苦苦哀求也沒用。
林清岳嫌錢不夠用 為了享受墮落加深
更離譜的是，林清岳竟擔任賣淫集團「馬伕」，利用父母買給他的轎車，親自接送賣淫女子。警方循線查獲後，將他移送法辦，消息傳回家中，讓父母火大、痛心。但既使如此，林清岳父母沒有放棄他，持續金援，希望兒子回頭。但對林清岳而言，金錢已成慾望燃料，永遠不夠用，親情、道德對林清岳來說，逐漸不算什麼。
林清岳向父母借錢遭拒 心中慘忍殺意成形
當零用錢不能滿足開銷，林清岳再度向父母借錢遭到拒絕。加上父親當朋友面前怒罵他「不長進」，讓林清岳覺得沒有面子，心中怨恨全面引爆。林清岳開始與女友賴英毓以及朋友蘇彥哲、劉玉薰、江玉如、卓思吟等5人討論「一勞永逸」的做法，最終將目標鎖定在父母身上，計畫透過殺害雙親，製造殺人強盜假象來取得遺產、奠儀跟保險理賠金。
林清岳與女友朋友冷血策畫 弒親血案步步殘忍展開
林清岳一度曾想利用護士卓思吟的專業，先替父母施打安眠藥點滴，再以鈍器擊殺，最後製造假車禍詐領賠償。但卓女因為擔心事跡敗露不願意而做罷。林清岳也曾透過黑市詢問購買衝鋒槍，但因價格被黑道大哥抬高而作罷。最終，他選擇用最原始、也最殘忍的方式，親自持菜刀行兇。
林清岳追殺母親至死 槍決前毫無悔意
案發當晚，林清岳確認父母熟睡後，強迫同夥進入臥室，由他親自動手。先將睡夢中的父親砍死，母親驚醒後哭泣求饒、逃命，仍遭親生兒子追殺砍死。事後，林清岳擔心父母未還沒有斷氣，竟在屍體上注射安眠藥與氰化物，甚至一度企圖縱火焚屋，製造強盜殺人假象，並脅迫同夥補刀，讓所有人都成為共犯。
家中毛小孩見林清岳返家脫鞋不吠 弒親案破案關鍵
全案爆發後，林清岳一早還從外面開車回家，謊稱看到新聞之後才趕回家。但警勘查現場時發現很多不尋常的跡象。歹徒入屋行兇前竟脫鞋赤腳，屋內飼養的狗也沒有吠叫，顯示兇手對環境極為熟悉。再加上林清岳等人供詞漏洞百出，甚至林清岳的指甲還殘留父母血跡，因此全案迅速偵破。
本文撰寫、依據當年現場採訪、法庭採訪現場紀錄與摘自判決書
【台北方保芳命案1】陳進興殘殺方保芳夫婦、性侵女護士 全一槍斃命
【台北方保芳命案2】她雙腿沒被綁！遭陳進興性侵後女護士被一槍奪命
【台北方保芳命案3】診所深夜傳女子哭聲？直擊現已成佛教圖書館診所
【三重醃頭顱命案1】親哥殺親妹砍頭顱棄公廁！一封匿名信揭開驚世悲劇
