即時中心／潘柏廷、陳治甬報導

新北市林口區一處社區內的三溫暖設施，昨（3）日有一名79歲夏姓男子因許久未出來，被發現時已經倒臥在內，而且身體有大面積燒燙傷，送醫前已無呼吸心跳，緊急送醫後仍宣告不治。對此，法醫高大成今（4）日下午受訪也分析死因，相關內容也曝光了！





針對林口昨日一處社區三溫暖發生一起79歲男子離奇身亡案件，高大成今日下午受訪表示，第一時間認為對方是心肌梗塞，因為人在洗三溫暖時就會嚴重蒸發水分，而且一般來說要進去三溫暖前要淋500c.c的水。

高大成指出，由於人在洗三溫暖會讓血越流越慢，尤其超過60歲的人可能有一半的血管已經有60、70%的堵塞，若不注意變成高達80%的堵塞，只剩下20%可以流通的時候，血流就被堵住造成心肌梗塞。

接著，高大成也說，當發生心肌梗塞就會昏迷，而昏迷倒下後因為休克也不知道痛，才會造成燒灼傷，但燒灼燒應該不是對方死亡的原因；另，因男子有高血壓，高大成認為對方死因便是心肌梗塞。

同時，高大成也建議，若老人家要去烤箱或三溫暖要有人陪同，如果沒人陪伴一旦進去前察覺有些症狀出現，絕對不要進去而且就要喝水。

他強調，喝水與做輕微體操讓血管輕鬆後，再進去洗三溫暖會比較好，千萬不要很急著直接進去，到時候就會出事情，尤其已經超過60歲以上的人身體沒有很好，最怕年紀大造成心肌梗塞的問題，「我想是心肌梗塞，不然就是腦梗塞」。

原文出處：快新聞／林口7旬翁倒臥社區三溫暖！大面積燒燙傷送醫亡 高大成分析「死因」

