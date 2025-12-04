林口7旬翁倒臥「社區三溫暖」送醫不治 全身大面積二度燒燙傷

新北市林口區79歲夏姓老翁，昨（3日）在社區健身房使用三溫暖設施時，不明原因倒臥昏迷，緊急送醫搶救仍宣告不治。三溫暖示意圖。取自Unsplash



新北市林口區一名79歲夏姓老翁，昨（3日）在社區健身房使用三溫暖設施時，不明原因倒臥在內，救護人員到場後發現夏翁已無呼吸心跳，且全身有50%的二度燒燙傷，緊急送醫搶救仍宣告不治。

這起意外事件發生在3日晚間7時許，夏翁傍晚告知太太要到社區健身房使用三溫暖，但一直遲遲未歸，太太擔心發生意外，打電話請社區櫃檯人員幫忙查看，沒想到竟發現夏翁已呈現昏迷、倒臥在內，嚇得連忙報警。

救護人員到場後，發現夏翁已無呼吸心跳，且身上約有50%的大面積二度燒燙傷，立刻進行CPR急救，並將夏翁送往醫院搶救，但經急救後仍回天乏術。警方調查，現場並無打鬥痕跡，初步研判無外力介入，至於夏翁是否因為疾病導致昏迷死亡，仍待後續相驗釐清。

