林口7旬翁突昏迷倒臥社區三溫暖內「大面積燒燙傷」送醫不治

社會中心／新北報導

夏翁倒臥社區內的三溫暖設施中，全身大面積燒燙傷身亡。（示意圖／PIXABAY）

新北市林口區一處社區內昨（3）日發生一起死亡事件。一名夏姓老翁（79歲）在使用社區內的三溫暖時，疑似因為突發疾病倒臥設施內；救護人員獲報到場後，發現夏翁身上有50%的2度燒燙傷，已無生命跡象，緊急送醫搶救仍宣告不治。

據了解，夏翁於3日使用社區健身房設置的三溫暖設施，但一直沒回去，其太太擔心丈夫發生意外，於當天晚間7時許致電櫃台人員前往察看，結果人員進入後，卻驚見夏翁昏迷倒臥在三溫暖內，嚇得連忙報警。

救護人員到場後，發現夏翁身上有大面積燒燙傷且已無呼吸脈搏，立刻進行CPR急救，並將夏翁送往醫院搶救，但經急救後仍回天乏術。經警方調查，現場並無打鬥痕跡，無外力介入，至於夏翁是否因為疾病導致昏迷死亡？仍待後續相驗釐清。

