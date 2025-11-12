林口AI園區開發率低 侯友宜：評估調整招商條件

（中央社記者王鴻國新北12日電）新北市林口工一工業區規劃成為AI智慧產業園區，但僅3家廠商動工進駐，國民黨議員蔡淑君批開發率低。市長侯友宜表示，評估調整招商條件，希望進駐廠商能愈多愈好。

新北市議會今天進行市政總質詢，蔡淑君質疑工一工業區為何改叫AI智慧產業園區，推了2年多，土地100多公頃，卻僅有艾司摩爾（ASML）等3家廠商動工，開發率低，不要AI最後變GG（喻完蛋了）。

經發局長盛筱蓉說，因為有艾司摩爾（ASML）進駐，才會推動為AI智慧產業園區，目前整體開發率約14%，共有11件申請案，其中僅艾司摩爾等3家動工進駐，其他仍在審查中。

市長侯友宜表示，工一定位為AI智慧產業園區，審查條件較嚴格，以確保進駐廠商符合產業方向，開發過程緩慢，他將指示經發局評估是否有必要調整招商審查條件，希望進駐廠商能愈多愈好，最好能引進有名廠商，兼顧招商與產業發展速度。

蔡淑君詢問進度，希望國產署盡快給新北市一個明確方向，讓林口媒體產業園區C、D區招商不再空轉。

侯友宜說，C、D區招商因三立公司撤案，規劃爭取輝達（NVIDIA）進駐又不成，因此，這塊地雖是寶地，市府仍將與國產署討論是否合併招商，或由地方來主導開發。

蔡淑君指出，林口區有許多未解編的山坡地，特別是人口稠密的建成商業區，因山坡地有限高管制，會降低民眾都更改建意願，進而引發民怨。希望能解編將有助加速都市更新。

侯友宜表示，林口山坡地解編問題，有其歷史背景，市府會做得更好，也會儘快處理，農業局相關單位11月24日會再開會討論。（編輯：張銘坤）1141112