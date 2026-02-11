「林叨囝仔」7寶媽疑又懷孕了 昔嘲資源班挨轟神隱社群2年

【緯來新聞網】曾以「林叨囝仔The LinsKids」經營家庭型社群內容的陳珮芬，近日被網友指稱在婦產科出現並疑似懷上第八胎。相關貼文於社群平台Threads曝光後迅速擴散，引發外界關注。當事人目前尚未對外正式說明。

此事受到討論，主要因陳珮芬過去曾因直播言論時疑似歧視資源班學生，遭大批網友炎上、合作品牌切割，之後逐漸淡出主流社群平台約2年。有網友在Threads上表示目擊陳珮芬出現在婦產科並持有孕婦健康手冊，疑似懷上第八胎，讓「林叨囝仔」再次引發關注。



陳珮芬於2024年間曾在直播中與子女對話時，提及「資源班」相關言論，當時未即時制止孩子的歧視性發言，引發輿論批評。事件發酵後，至少13家合作品牌宣布終止合作。此後，她陸續關閉Facebook粉絲專頁與YouTube頻道，並轉往其他平台以多孩母親身分經營帳號，但曝光度相對降低。過去台灣網紅因言論爭議導致商業合作中止的案例並非首次，品牌方多半以企業形象與社會責任為考量做出決定。



截至目前，陳珮芬與其家人尚未透過公開管道證實懷孕消息。外界關注是否會由本人或經紀相關窗口出面回應。相關討論仍集中於社群平台，實際情況有待當事人進一步說明。

