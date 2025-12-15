林可彤一習慣嚇到庾澄慶 律師認證：潛在犯罪者

林可彤在《哈！真相大白了》上聊到氣味記憶，立刻被哈林庾澄慶笑稱是「變態殺手」，她談起青春時暗戀的男孩，對方愛用的香奈兒Sport香水，自己因為喜歡那股味道，還曾買回家噴在房間裡，「感覺他好像隨時在我的身邊」。

林可彤。（圖／公視）

哈林聽完立刻表示，畫面彷彿警匪片裡的變態角色，還故意拿起香水比劃，「嘿嘿嘿，一聞到感覺他在我身邊」，語氣誇張，把一旁的來賓逗得前仰後合。節目中的雷丘律師也大點其頭，竟補充「這是潛在犯罪者」，讓哈林更是樂不可支。

林可彤聽到大家的反應又羞又笑，坦言如今聞到同款香味，仍會瞬間回到那段青澀時光；沒想到霹靂舞選手陳柏均當天剛好也擦了香奈兒Sport，引來林可彤與李新湊近確認味道，一聞立刻激動喊「有！就是這個味道」，哈林忍不住笑稱「你們兩個女性犯罪分子」。