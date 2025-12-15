林可彤癡心告白：買他的香水感覺他在身邊 被封變態殺手
庾澄慶（哈林）主持公視益智節目《哈！真相大白了》邀來藝人林可彤、李新、琳賽與青年發展署副署長諶亦聰、巴黎奧運霹靂舞賽事主席陳柏均、香氛藝術家陳美菁等人同上節目。節目上討論「傳說味道是有記憶的」，林可彤分享自己對暗戀男孩與香水的青春連結，卻被哈林笑稱是「變態殺手」。
節目上哈林問：「氣味會讓你想起什麼事情或什麼人？」林可彤提及自己過去喜歡的一個男生，「他都會噴香奈兒Sport運動款、比較中性的香水」，因為林可彤一直很喜歡這個男生，但對方不喜歡她，林可彤只好去買同款香水噴在家裡面，節目上還天真地笑說「感覺他好像隨時在我的身邊」，讓現場李新等女性來賓聽了也驚訝地大嘆「哇！」，讚她相當癡心。
李新則分享自己小時候住在祖母家，後院有棵茉莉花「傍晚我們在院子裡乘涼，就有一股若有似無的茉莉花香」，現在聞到茉莉花香「會想著自己回到奶奶身邊、回到那個院子」，感性分享讓哈林聽了也說「會勾起你童年的記憶」。
林可彤回顧青春往事，也害羞地說「現在聞到那個香水味，默默地想起那個人」，也轉頭跟一旁來賓問「很多人有這個經驗吧？」，豈料哈林殺風景說「這怎麼感覺聽起來，很像我看過警匪片裡的變態殺手？」，還作勢噴香水搞笑裝變態說「嘿嘿嘿，一聞到感覺他在我身邊」，讓現場來賓笑翻。
節目上的專家、雷丘律師聽了林可彤一番話，也點頭如搗蒜；讓哈林直問「您是跟她一樣嗎？單戀不成噴香水」，雷丘律師竟補刀說「我點頭的原因是，這是潛在犯罪者」，讓哈林笑說「所以你同意我的說法對吧？」，雷丘律師笑稱「同意」。
沒想到霹靂舞高手陳柏均現場也表示自己「要回應一下可彤，我今天就擦香奈兒Sport」，原來錄影當天就擦同款香水！讓林可彤驚呼「真的假的」，還跟李新立刻湊上前去，聞完立刻嗨說「有！就是這個味道」，讓哈林開玩笑說「你們兩個女性犯罪分子」。
