林可彤自曝青春暗戀往事 哈林笑封「變態殺手」

記者周毓洵／臺北報導

由庾澄慶（哈林）主持的公視《哈！真相大白了》，本週邀來藝人林可彤、李新、琳賽，以及青年發展署副署長諶亦聰、巴黎奧運霹靂舞賽事主席陳柏均、香氛藝術家陳美菁同台挑戰。節目聚焦「味道是否承載記憶」的主題，林可彤意外自曝青春暗戀往事，卻被哈林當場笑封為「變態殺手」，還被律師來賓認證是「潛在犯罪者」，全場笑聲不斷。

《哈！真相大白了》節目中哈林拋出問題：「氣味會讓你想起什麼人或什麼事？」林可彤立刻分享，自己年輕時曾暗戀一名男生，對方習慣噴灑香奈兒Sport運動款香水，「比較中性、很好聞」，但無奈對方始終沒有喜歡上她。為了安慰自己，林可彤竟跑去買同款香水噴在家裡，還天真地笑說：「就會覺得他好像隨時在我身邊。」一席話讓現場女性來賓李新、琳賽聽得目瞪口呆，直呼她實在太癡情。

相較之下，李新分享的則是溫柔的童年記憶。她回憶小時候住在祖母家，後院有棵茉莉花樹，傍晚乘涼時總會飄來淡淡花香，如今只要聞到茉莉花香，就彷彿回到奶奶身邊、回到那個院子。感性的描述也讓哈林忍不住點頭說：「真的會勾起童年的記憶。」

林可彤隨後害羞補充，「到現在聞到那個香水味，還是會默默想起那個人」，還反問現場來賓是不是很多人都有類似經驗。沒想到哈林立刻潑冷水，搞笑吐槽：「這怎麼聽起來很像我看過警匪片裡的變態殺手？」甚至現場模仿噴香水，一邊聞一邊怪笑，讓全場瞬間笑翻。更爆笑的是，節目來賓雷丘律師聽完後竟認真點頭，哈林立刻追問：「你是跟她一樣嗎？」雷丘律師補刀表示：「我點頭的原因是，這是潛在犯罪者。」讓哈林當場拍手大笑，直接幫林可彤蓋章。

沒想到霹靂舞高手陳柏均也突然加入話題，表示自己「今天剛好也擦香奈兒Sport」，讓林可彤驚呼連連，還和李新立刻湊上前聞香，確認「就是這個味道」，哈林立刻笑虧兩人是「女性犯罪分子」。最後，香氛藝術家陳美菁也專業補充，氣味會透過大腦邊緣系統喚醒記憶，「就像一把鑰匙打開場景」，哈林則感性收尾：「味道放在心裡，偶爾回到過去，心就會暖起來。」

哈林庾澄慶（左四）主持《哈！真相大白了》邀青年發展署副署長諶亦聰（左起）、巴黎奧運霹靂舞賽事主席陳柏均、藝人琳賽、林可彤、李新、香氛藝術家陳美菁上節目。（公視提供）

《哈！真相大白了》林可彤（中）、李新（右）湊上前聞陳柏均（左）身上香水味，被主持人哈林笑稱是女性犯罪分子。（公視提供）

庾澄慶主持《哈！真相大白了》，林可彤在節目中分享暗戀往事，意外掀起全場爆笑。（公視提供）