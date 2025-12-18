林可彤舉家離台真實原因曝！認「很辛苦」：怕做錯選擇
女星林可彤2017年結婚，今年7月無預警宣布舉家搬到美國加州生活。昨（17）日她在社群平台分享在美國生活的心情，「這裡的日子是真的辛苦很多，身體跟心理都辛苦的。」尤其更能感受出老公壓力比以前還大，直呼「很怕做錯選擇」。
林可彤提到，有朋友們詢問她怎麼可以這麼快適應，「我都說因為我比較笨，走一步算一步。聰明的人想的遠，煩惱跟計劃就比較多！」她自嘲甚至連隔天要煮什麼都常常想不出來，所以真的比較沒煩惱。
林可彤透露，還有很多人問她搬到美國是不是因為小孩教育，她澄清其實是因為老公，「老公本來就是在這邊長大的，他來了亞洲十多年，現在爸爸媽媽年紀都大了，就想回家來陪陪他們。」加上剛好找到工作，林可彤也沒有意見就搬過去了。
林可彤坦言，在美國的日子其實很辛苦，更怕做錯選擇導致孩子不能出人頭地，不過好在2個兒子都適應良好，讓她很感動，「看著他們這麼開心，老的可以陪伴爸爸媽媽，小的兩隻玩也開心、上課也開心，就想說…算了啦！看他們快樂我就快樂了。」雖然她在工作及品牌經營上會比較辛苦，不過也保持樂觀看待，「但也總會找到新的出路的吧！」
