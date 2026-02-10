林右昌低調走訪中正萬華 被視為力挺張銘祐重要指標

（記者陳志仁／台北報導）前內政部長林右昌低調的走訪台北市中正、萬華地區，先後參訪艋舺清水巖祖師廟並前往南福宮參香祈福；行程未對外張揚，卻在地方政壇與基層社群引發高度關注，也被外界解讀為間接替投入民進黨中正、萬華市議員初選的「台派戰鬥雞」張銘祐拉抬聲勢。

圖／前內政部長林右昌在「台派戰鬥雞」張銘祐的陪同下，先後參訪艋舺清水巖祖師廟並前往南福宮參香祈福。（張銘祐提供）

林右昌到訪期間，地方耆老、宮廟董事長、總幹事及地方代表皆到場迎接，展現基層對其高度敬重與重視；參觀艋舺清水巖祖師廟時，林右昌以其建築專業背景，特別就廟宇建築結構、歷史紋理與空間配置提出多項觀察，並詳細聽取廟方說明歷史建物的取得歷程、修復困境與未來保存方向，展現其在城市規劃與文化資產保存領域的深厚專業。

圖／前內政部長林右昌此次行程不僅是宗教與文化參訪，更凸顯民進黨內重量級人物對中正、萬華選區布局的重視。（張銘祐提供）

行程中，林右昌全程低調陪同張銘祐走訪中正、萬華重要地方的信仰據點，並與地方人士進行交流，傾聽地方對交通、都市更新與文化保存等議題的意見；相關人士指出，在台北市長選舉尚未浮現明確「母雞」角色的情況下，林右昌此行本身即具高度政治指標性，其支持態度不言而喻，對張銘祐投入市議員初選具有實質加分效果。

地方人士也觀察，此次行程不僅是宗教與文化參訪，更凸顯民進黨內重量級人物對中正、萬華選區布局的重視；長期深耕基層、活躍於地方公共事務的張銘祐，近年來頻繁站上第一線，協助處理民生議題，已逐步累積基層能量，此次獲林右昌同行與肯定，被視為黨內對其政治實力與發展潛力的具體認可。

