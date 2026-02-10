林右昌力挺 綠正國會新北市議員聯合登記

民進黨正國會新北市議員參選人聯合登記，山田摩衣(左1)、卓冠廷(左2)、林右昌(中)、陳岱吟(右2)、陳乃瑜(右1)。(陳乃瑜提供)

民進黨新北市議員初選戰鼓頻催，「新新板土」連線成員現任議員陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷，攜手新人陳岱吟於今（10）日正式前往新北市黨部完成登記。





此次行動特別邀請前內政部長林右昌陪同，象徵黨內重量級人士對這支年輕戰隊的肯定。林右昌現場勉勵四位成員以專業與真心服務鄉親，呼籲選民給予機會，讓四人聯手擊出「滿貫全壘打」，共同守護新北與台灣。





林右昌致詞時回顧，「新板土」連線自四年前成立以來，陳乃瑜、山田摩衣、卓冠廷在議會繳出亮眼成績單，提案與服務案件數以千計。

廣告 廣告





此次加入具備12年幕僚經驗的新莊新人陳岱吟，升級為「新新板土」連線，服務版圖將更趨完整。陳岱吟強調，自己身為「最有經驗的新人」，將秉持前院長游錫堃教導的「水牛精神」，以在地情感為基礎，致力於新莊的持續改革。





在政策理念方面，連線成員各自展現守護基層的決心。陳乃瑜以職場媽媽身分出發，誓言為婦幼及產業轉型拚盡全力。



卓冠廷則細數過去四年跨區聯合問政的具體成效，強調未來在樹林與新莊的服務將更緊密結合。卓冠廷更指出，在林右昌這劑「強心針」的力挺下，目標是讓台派席次在議會過半，翻轉新北市政。





值得關注的是，山田摩衣現場更引述日本首相高市早苗的名言「不敢挑戰的國家是沒有未來的」，藉此鼓勵年輕台派工作者應具備夢想與挑戰精神。





她強調，唯有透過政黨輪替與新政治的實現，才能為新北市帶來改革的希望。這場登記不僅是初選的起跑，更是展現綠營中生代與新生代團結共戰、尋求選民認同的重要戰略部署。