林右昌復出演講 選北市長起手式

民進黨前祕書長林右昌，沉寂幾個月後將於19日復出，擔任「2025 TIA名人講堂」主講人。（本報資料照片）

民進黨布局115年台北市長選舉，一直被列在潛在人選的黨前祕書長林右昌，沉寂幾個月後將於19日復出，擔任「2025 TIA名人講堂」主講人，被視為是為角逐台北市長初選暖身；目前雖只有壯闊台灣理事長吳怡農登記參選台北市長，但北市為徵召區，未向黨中央登記者同樣有機會。

林右昌選在有意參選縣市長選舉登記前，10月中旬赴美國、以色列參訪，19日將擔任「2025 TIA名人講堂」主講人，暢談「世界變局下的台灣─我在美國與以色列的第一線觀察」，是他返國後首個公開行程。

林是黨內派系正國會的明日之星，原本參選新北市呼聲極高，但今年為大罷免慘敗辭去祕書長一職，為黨扛責，隨後新北市長人選也由蘇系立委蘇巧慧披戰袍，黨內人士私下頗替他叫屈。

台北市長屬於民進黨徵召區，雖有意角逐初選者可向黨中央登記，但不意味著只有登記者才能被選對會考量，因此雖僅有吳怡農登記，被討論的人選仍不少。

選對會最早開會時，召集人邱義仁已經挑明，除非有很大意外，否則各縣市皆要在明年農曆年前全數提名，最多只能有3個縣市稍晚決定人選。

林右昌在115年縣市長選舉一直被視為「活棋」，不僅台北市，也被點名參選桃園市長，主要是因林曾任基隆市長、內政部長，對上院長級的桃園市長張善政相當夠資格，不過這次他出訪期間，正逢輝達北士科用地卡關，他海外發文談以色列輝達海外總部，並認為台北可以再加把勁，外界解讀，林右昌的動作是劍指台北市長職位。

黨內人士表示，上一次正國會「扛壩子」林佳龍有意拚台北市長一役，但英系力挺陳時中，只好轉戰新北市，若林右昌這次能在台北市長初選勝出，反而可以為正國會拿下當年失之交臂的一局。