林右昌德州無人車初體驗 異地品嚐台灣味排骨飯感動到哭

（記者陳志仁／台北報導）前民進黨祕書長林右昌日前赴美參訪，特前往德州首府奧斯汀親身搭乘特斯拉自駕計程車，體驗無人駕駛科技帶來的交通革命，成為國內政壇少數率先搭乘無人計程車（Robotaxi）的公眾人物之一；林右昌表示，這次體驗非常特別，建議若有機會前往旅遊的民眾，不妨也勇敢嘗試。

圖／林右昌造訪達拉斯的「好呷」（HOJA)、奧斯汀「Song La」餐車，兩間店由台灣人經營，販賣原汁原味的滷味、鹹酥雞、排骨飯、珍奶等台灣食物。（圖／林右昌臉書）

林右昌分享，奧斯汀當地人常說「Keep Austin Weird」，意喻這座城市勇於創新、敢於嘗試，他因此決定搭乘仍處於測試階段的無人駕駛計程車，雖然一開始感到緊張，但最終發現行車過程相當穩定，幾乎如真人駕駛；「一開始內心有點怕怕，但很快發現其實非常安全」，還笑稱曾擔心特斯拉是否會「偷聽乘客說話」。

談及過往與特斯拉的淵源，林右昌揭露，特斯拉首次進入台灣的市場時，曾有購買特斯拉的友人邀請他試駕，但因當時他擔任基隆市長，為避免被解讀為「炫富」而婉拒；林右昌解釋，「政治人物最好不要開（特斯拉）」，可能會引發討論，不太適合。」

陪同體驗的網路影音團隊「茶米與餅」也透露，林右昌夫人吳秋英直言，無人駕駛開得比丈夫還平穩，「他開車比較沒有那麼的溫和，明顯感受到無人駕駛的節奏反倒讓人放心」；林右昌笑說，無人駕駛真的很像真人，尤其在平穩性與轉彎判斷，都超出他的想像。

值得一提的是，除了科技行程，林右昌在奧斯汀也意外吃到口味道地的台灣排骨飯，讓他大呼「超有家鄉味」，直言身在異地也能感受到回家的溫暖；此外，林右昌與「茶米與餅」合作的奧斯汀一日遊影片也上線，帶領觀眾走訪當地特色咖啡館、文創市集及戶外景點，邀請民眾透過鏡頭遊覽奧斯汀，來趟輕旅行。

