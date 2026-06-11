林右昌憶1996年台海危機 自揭軍旅故事應援《國運之戰》
以經典台詞「同島一命，死裡求生」感動無數人的知名台劇《國際橋牌社》團隊，再度製作描繪1996年台海危機的軍事電影《國運之戰》，進入最終後製階段，該片找了超過200多位現役軍人現身演繹、超過100位退伍軍官參演，還有10多位親歷者擔任顧問。前民進黨秘書長林右昌也在臉書發文力挺，監製汪怡昕也表示感謝，相信林右昌支持的，不只是團隊，更多是是肯定團隊說自己的故事的努力。
林右昌表示，以前很少提起當兵的事情，他是預甲46期的預官，工兵官科，在高雄燕巢的工兵學校受完預官訓後，抽籤下部隊。還記得，抽籤那天大家拼命跑去洗手，希望不要抽到戰鬥工兵，也不要抽到外島。不過，不管如何，同學們都自我安慰至少是比當步兵的好，因為工兵再怎麼差是坐車的，但步兵要走路。
林右昌指出，當時心裡面其實蠻想抽到「金馬獎」，因為那個年代，金馬外島還沒有開放觀光，一般人根本沒有機會到外島，只有當兵才可能去那裡，也許這是一輩子難得的機會。但，很奇怪也很邪門，就像那時的一名綽號「小林志穎」的中尉隊輔官說的，心裡越不想的就越會抽到，越想要的反而越抽不到！
最後，林右昌金馬獎沒抽到，但抽到一個叫做軍管部的單位，問了長官這是什麼地方，也沒人搞得清楚。但反正沒有抽到陸軍就不會是戰鬥工兵，不是戰鬥單位，就要請客！所以，也跟著其他沒有抽到陸軍的同學，莫名其妙地請了好幾次。
後來，林右昌下部隊才知道，軍管部是幾年前新成立的單位，簡單來說就是後備的團管部加海岸巡防司令部。下了部隊，到了海巡第一指揮部、第一大隊、131中隊（瑞濱中隊）當排長。指揮官是個上校叫方萬里，因為治軍嚴謹一絲不苟，人稱「要命的小方」。
林右昌回憶，1996年台海危機時，本島雖然不是前線，但還是會隱隱感到緊張。那個年代，海岸線幾乎都還是管制區，海邊有很多很多的碉堡掩體跟機槍堡，那時花了很大力氣把許多廢棄的碉堡都重新清理，每天堆沙包築掩體，為戰爭做準備。最記得的就在蕃仔澳後面的象鼻岩（現已崩塌消失），象鼻岩內就是被挖空的碉堡據點，機槍射口從外面根本看不出來，當初構工的人真的是鬼斧神工。
某天，隊（連）長下令所有人緊急全副武裝，把機槍跟彈藥拉到營區外的碉堡據點裡，24小時待命。上面來的電話紀錄一個接著一個，由中隊再傳遞到各班哨。沒有人知道發生什麼事情，心中很多疑問，難道中共真的要打到台灣來了嗎？
林右昌說，連隊有個一等士官長是原住民，槍法很厲害，拿槍的姿勢真是帥！他看大家緊張擔心，就找很多很多事情給阿兵哥們做，所有軍械拿出來保養再保養，因為忙才沒時間胡思亂想！所有軍士官白天就巡視班哨看戰備狀況；晚上，士官們就輪流講鬼故事，一個接一個，那時很好奇，怎麼有那麼多鬼故事可以說？在那幾天，甚至沒有人敢去洗澡，都是全副武裝帶槍帶彈吃飯睡覺，感覺時間過得特別慢。
林右昌表示，監製汪怡昕很用心的在寫台灣的故事，是一個願意做傻事的傻人，現在《國運之戰》正在募資，有意義的事情值得大家的幫忙！汪怡昕也表示，很意外林右昌發文推薦，很感動！二人早在2017年，林右昌擔任基隆市長就結緣，當時正在拍攝228八堵慘案歷史實境劇。在一片逆風的氛圍中，林右昌的大力支持讓汪等人印象深刻！而後，林右昌對《國際橋牌社》系列的一路支持，也讓團隊感念在心。
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